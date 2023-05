El país se estanca en ranking internacional sobre prosperidad

Tras la pandemia, en la que se retrocedió en muchos indicadores sociales, han vuelto las mediciones sobre cuáles países tienen ciudadanos prósperos y cuáles están retrocediendo. Un indicador para esta pregunta suele ser el PIB per cápita, pero no se le considera muy preciso, pues dividir toda la riqueza que produce una economía por su cantidad de habitantes no necesariamente indica cómo está su bienestar. The Economist acaba de publicar un análisis al respecto, basándose en un ranking realizado por la Social Progress Imperative, una organización sin fines de lucro, que, como su nombre lo indica, busca ver cómo va el progreso social. Desde 2011 ha clasificado a 170 países en función de cómo proveen a sus ciudadanos utilizando métricas distintas al PIB y entre las que incluyen acceso a alimentos y agua, educación y atención médica, derechos y libertades personales. En 2011, Colombia ocupó el puesto 62, en 2019 había caído al 65 y en 2020 al 70, posición que repitió en 2021 y 2022. Colombia supera al 58 por ciento de los países evaluados gracias a la provisión de agua y alcantarillado, así como por su servicio de salud, que es justamente uno de los temas de debate en la reforma que se tramita en el Congreso. Al país le va mal en inclusión y seguridad para sus ciudadanos.

Golpeados por los bloqueos

Bloqueos por protestas de las comunidades en el país. - Foto: afp

El Comité Intergremial del Magdalena (Cimag) expresó su preocupación por los reiterados bloqueos de las comunidades en el departamento para manifestar sus inconformidades y elevar peticiones a las autoridades. Una de las zonas de mayor concentración de protestas es la vía alterna al Puerto de Santa Marta. El Cimag señaló que las obstrucciones están repercutiendo negativamente en el transporte de mercancías y en las cadenas de suministro, lo que produce escasez, pérdidas económicas y pone en riesgo el traslado de pacientes a centros de salud. Además, se afecta el turismo.

Los websites más visitados

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Pese a la enorme oferta de páginas web que existe y en la que reinan gigantes como Meta y Alphabet, recientemente se han abierto espacio los websites de inteligencia artificial. Datos de la firma SimilarWeb, citados por Visual Capitalist, indican que por tráfico el Top 5 lo conforman en su orden: Google, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Juntas suman 146.000 millones de visitantes al mes. Llama la atención que el puesto 17 en visitas lo ocupa OpenAI, que hospeda al popular ChatGPT, con 1.800 millones de visitantes mensuales, superando a páginas como LinkedIn o Netflix.

Inversiones en investigación

El centro de innovación La Tupia de Bayer está ubicado en Pradera, Valle y es uno de los 17 centros de este tipo que tiene la multinacional en el mundo. - Foto: Bayer

Uno de los 17 centros de innovación de Bayer en el mundo está en Pradera, Valle. Lo bautizó La Tupia y en 2023 cumple 45 años de existencia. Allí realiza investigación de moléculas en fases tempranas para el control de plagas y enfermedades en más de 20 cultivos, incluyendo frutales, hortalizas, maíz y soya. Entre 2023 y 2025 invertirá 9.000 millones de pesos en La Tupia, los cuales se dedicarán a la renovación y actualización de infraestructura y tecnología en aspersión con drones, análisis de datos con estaciones meteorológicas y optimización de procesos con energía solar.

Menos colombianos viajaron al exterior

Paula Cortés, presidenta de Anato - Foto: ¡juan carlos sierra-semana

En abril, la salida de colombianos a otros países cayó 7 por ciento, según un reporte de Anato, gremio dirigido por Paula Cortés. Es el primer mes del año en el que sucede esto, pues en enero hubo un crecimiento del 21 por ciento; en febrero, del 8 por ciento y en marzo, del 6 por ciento. Cortés atribuyó esos resultados a la devaluación del peso y al fuerte incremento del costo de vida, lo que afecta la demanda por servicios turísticos hacia el exterior. A pesar de ello, si se analiza el periodo enero-abril, se mantiene un crecimiento del 6 por ciento en el turismo emisivo, que corresponde a 1.578.293 salidas de viajeros

La mitad de los campesinos no tiene acceso a la banca

Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research en Colombia. - Foto: edwin rodriguez saenz

Aunque 92,1 por ciento de los adultos tiene algún producto financiero en el país; si el análisis se hace solo con los habitantes del campo, la cifra baja al 55 por ciento, lo cual coincide con los índices de pobreza rural, que se ubican por encima de la media nacional. “La inclusión financiera es clave para reducir la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. Por eso es importante seguir ampliando el porcentaje de colombianos que tienen acceso a servicios y productos financieros y cerrar las brechas entre la Colombia urbana y la rural”, explica Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research en Colombia.

La cifra

Foto de referencia sobre trigo - Foto: Getty Images

1.350 dólares es el precio máximo histórico del trigo registrado en marzo de 2022, en bushel, unidad en que se mide. Hoy está por menos de la mitad, pero se teme que este año vuelva a subir por el fenómeno de El Niño.