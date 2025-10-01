En agosto, el primer mes de las declaraciones de renta, el recaudo tributario de la Dian fue de $18,6 billones. Así van las cuentas

Desde el 12 de agosto, los colombianos están presentando su declaración de renta ante la Dian como personas naturales, tema que debería estar moviendo la registradora en la entidad que se encarga de recoger los aportes ciudadanos para la bolsa pública con la cual se financia el Estado.

En ese mes, el octavo del año, el recaudo tributario ascendió a 18,6 billones de pesos, según el informe presentado por la Dian, en el cual, el acumulado en los 8 meses va en 197,6 billones de pesos.

Recaudo de impuestos a agosto de 2025, según informe de la Dian | Foto: Dian / Documento de recaudo Agosto de 2025

La meta total para el año, de acuerdo con lo anotado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, es de 305,5 billones de pesos, es decir, en cuatro meses falta por obtener 107,9 billones de pesos.

En relación con el mes, hay que señalar que en el inmediatamente anterior (julio), los ingresos por impuesto sumaron $29 billones.

Otro dato para tener en el visor es que, en el documento de la Dian que establece la meta de recaudo para el año, el desagregado mes a mes implicaba que esperaban obtener en agosto 19,2 billones de pesos.

Declaraciones de renta | Foto: Montaje: El País

Así aportaron los impuestos

En agosto, la mayor parte del recaudo tributario lo puso la retención en la fuente, que aportó el 49,4 % del total. Por el lado de las aduanas, el ingreso proveniente de los que pagan por ingreso de mercancías ascendió a 4,4 billones de pesos, lo que representa el 24,1 % de los recursos obtenidos en el octavo mes.

El tercer lugar en el orden de los impuestos que más recursos pusieron al recaudo tributario del mes está el impuesto de rento, por el cual, se recogieron 1,8 billones de pesos, equivalentes a un 9,8 %.

Comportamiento de los impuestos en el año

En el acumulado del año, el comportamiento de los impuestos es similar al del mes.

El puntero del recaudo es la retención en la fuente, que ha aportado 66,1 billones de pesos (33,5 % del total).

En segundo lugar se ubica el impuesto a las ventas-IVA, que ha recaudado 40,7 billones de pesos en los 8 meses, hasta agosto, poniendo así 20,6 % de los impuestos.