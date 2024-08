En esta capital escasea el dinero en efectivo. Así lidian sus habitantes con este problema

“Si no vamos a la fila de los viernes del cajero o llegamos tarde, nos toca con los corresponsales, que no solo se dan cuenta de cuánto retira uno, sino que muchas veces no dan más de 300.000 pesos, un monto que alcanza en muchas partes, pero no acá en Mitú, en donde la vida es más cara”, comenta un miembro de las Fuerzas Militares que está asignado en esa capital.