EPM avanza en la venta de sus acciones en UNE y abre la segunda etapa del proceso

EPM dio un nuevo paso en el proceso de enajenación de las acciones que mantiene en UNE EPM Telecomunicaciones S. A., al publicar el aviso de inicio de la segunda etapa del proceso, conforme a lo establecido en la Ley 226 de 1995. Con esta decisión, la empresa busca avanzar en la venta de las acciones remanentes que no fueron adjudicadas durante la primera fase.

Acciones de Tigo UNE en manos de EPM fueron valoradas en 2,1 billones de pesos: serán enajenadas

Edificio EPM en Medellín se pone la tricolor. Foto: Cortesía EPM

De acuerdo con la información oficial emitida por EPM, esta segunda etapa abre la participación a personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, siempre que cumplan con los requisitos definidos en el Reglamento de la Segunda Etapa.

Uno de los pasos clave es la etapa de precalificación, que comenzó el 15 de noviembre de 2025 con la publicación del aviso de inicio del proceso de información y precalificación, y que se extenderá hasta el 7 de enero de 2026.

Justicia ratifica legalidad en la autorización para venta de acciones de Tigo en Medellín

Concejo de Medellín aprueba enajenación de acciones que EPM tiene en Tigo - UNE. Foto: Suministrada a SEMANA.

En la primera etapa, que estuvo dirigida a los destinatarios de condiciones especiales, EPM permitió la participación de trabajadores activos y pensionados, asociaciones de empleados y exempleados, sindicatos, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones, así como entidades cooperativas.

Durante ese periodo, que se extendió por dos meses, la empresa adjudicó un total de 77 acciones.

Fico Gutiérrez habló sobre el destino que darán a los 2,2 billones de pesos de la venta de acciones de EPM en UNE

EPM-UNE Foto: Cortesía

Una vez verificado el pago por parte de los adjudicatarios, EPM solicitó a UNE la emisión de los títulos accionarios correspondientes y realizó la inscripción de los nuevos accionistas en el libro oficial de la compañía, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El boletín advierte que, en caso de no lograrse la venta total de las acciones durante esta segunda etapa, EPM continuará con las fases previstas en el Programa de Enajenación. Entre ellas se encuentra el ejercicio del derecho de preferencia contemplado en los estatutos sociales y en el Acuerdo de Accionistas de UNE.

Edificio EPM Foto: Cortesía EPM

Como parte de los mecanismos de amplia publicidad y libre concurrencia exigidos por la Ley 226 de 1995, el aviso de inicio de la segunda etapa fue publicado en dos diarios de circulación nacional.

Además, EPM habilitó un espacio en su página web institucional donde los interesados pueden consultar información detallada de la compañía y revisar los documentos del proceso.