Ernst & Young convoca asamblea de Sura como pidió Jaime Gilinski y de acuerdo con la ley

Esta es la convocatoria a la asamblea extraordinaria del Grupo Sura:

Señores accionistas

Grupo de Inversiones Suramericana S. A. (Grupo Sura)

En mi calidad de revisor fiscal de la Sociedad, y con el conocimiento que la Administración, cito a una asamblea extraordinaria para las 8 a. m. del día 31 de marzo de 2023, en cumplimiento del artículo 182 del Código del Comercio y el artículo 13 de los estatutos sociales y, por solicitud expresa y perentoria de un número plural de accionistas que representan más de la cuarta parte de las acciones suscritas, me permito convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en los términos solicitados.

La reunión se llevará a cabo en la siguiente fecha, hora y lugar:

Fecha: 31 de marzo de 2023

Hora: 7:55 a. m. Lugar: Plaza Mayor - Calle 14 N.° 55-80, Medellín, Antioquia

Modalidad: presencial

El siguiente será el orden del día:

1. Verificación del quorum.

2. Lectura del orden del día.

3. Elección del presidente y secretario de la reunión.

4. Nombramiento de una comisión para aprobación y firma del acta.

5. Nombramiento de una comisión para verificación de escrutinios.

6. Elección de junta directiva.

Los señores accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, pueden hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en la asamblea, acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. De conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Comercio, si la reunión no se pudiere llevar a cabo el 31 de marzo de 2023 por falta de quorum, la asamblea general de accionistas de la Compañía deliberará y decidirá en sesión de segunda convocatoria a las 7:00 a. m., del 19 de abril de 2023, en el mismo lugar indicado para la reunión de primera convocatoria, con el mismo orden del día.

Suscribe,

DANIEL ANDRÉS JARAMILLO VALENCIA

Revisor fiscal, tarjeta profesional 140779-T, designado por Ernst & Young Audit S. A. S. TR-530

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.