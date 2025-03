El aumento de sueldo

“Creo que todas las personas sufrimos en algún momento de nuestra vida el síndrome del impostor, de sentirnos que no somos capaces y que no nos merecemos lo que queremos hacer. Mi primer consejo para aquellas mujeres que quieren avanzar en el tema salariales: revisar esa posición que quiere y si considera que tiene las habilidades para desarrollarla, no dude, llénese de valor, levante la mano, cuente por qué quiere esa posición y porque es la persona indicada para ese rol. Lo que no podemos hacer es seguir quedándonos calladas”, aseguró Gabriela Durán, Country Manager de Buk Colombia.