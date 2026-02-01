Desde las primeras horas del domingo 1 de febrero, tanquear en Colombia es más barato debido a la entrada en vigor de la rebaja de 500 pesos anunciada por el Gobierno Nacional.
Por medio de un anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se señaló que la rebaja pasó de los 300 pesos mencionados inicialmente a 500 pesos. La medida se tomó tras la finalización de la junta directiva del Banco de la República, en la cual se definió que las tasas de interés de referencia pasarían del 9,25 % al 10,25 %.
Por otra parte, hay que señalar que el precio del diésel se mantiene estable, luego del proceso adelantado a lo largo del año pasado. Este insumo es vital para el funcionamiento de diversos sectores de la nación.
Precio de la gasolina en Colombia
Lo primero que se debe señalar es que, tras la entrada en vigor de la rebaja del precio de la gasolina, el valor promedio del galón corriente quedó en $15.557.
El precio del insumo se fijó para cada una de las ciudades, por lo cual es fundamental que las personas conozcan los valores que rigen desde la mañana del 1 de febrero.
Pasando a las ciudades del país, Pasto aparece en el tope de las ciudades con el valor más bajo, con 13.747 pesos. Por otro lado, Cúcuta cuenta con una tarifa de 13.900 pesos por galón. Cartagena cierra el top tres de territorios con un precio de 15.583 pesos.
En el otro extremo, Villavicencio es la ciudad con la gasolina más cara, con una tarifa de 16.091 pesos, seguida de Cali, con 16.002 pesos, y Bogotá, con un precio de 15.991 pesos.
Valores de otras ciudades del país
- Medellín: 15.912 pesos
- Barranquilla: 15.626 pesos
- Montería: 15.883 pesos
- Bucaramanga: 15.748 pesos
- Pereira: 15.939 pesos
- Manizales: 15.966 pesos
- Ibagué: 15.907 pesos
En el mismo documento compartido por el Gobierno Nacional se detallaron los precios del diésel en las ciudades de Colombia:
- Cartagena: 10.916
- Barranquilla: 10.951
- Bucaramanga: 11.025
- Montería: 11.166
- Ibagué: 11.267
- Bogotá D.C.: 11.276
- Medellín: 11.301
- Manizales: 11.349
- Pereira: 11.363
- Villavicencio: 11.376
- Cali: 11.424
- Cúcuta: 11.454
- Pasto: 11.604
Hay que señalar que las tarifas establecidas deben ser cumplidas por todas las ciudades del país desde la mañana del 1 de febrero..