Desde las primeras horas del domingo 1 de febrero, tanquear en Colombia es más barato debido a la entrada en vigor de la rebaja de 500 pesos anunciada por el Gobierno Nacional.

Por medio de un anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se señaló que la rebaja pasó de los 300 pesos mencionados inicialmente a 500 pesos. La medida se tomó tras la finalización de la junta directiva del Banco de la República, en la cual se definió que las tasas de interés de referencia pasarían del 9,25 % al 10,25 %.

Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (X: @MinEnergiaCo)

Por otra parte, hay que señalar que el precio del diésel se mantiene estable, luego del proceso adelantado a lo largo del año pasado. Este insumo es vital para el funcionamiento de diversos sectores de la nación.

Duras críticas a Antonio Sanguino: sacó pecho por reducción de $500 en gasolina, y le recuerdan el alza que hizo el Gobierno Petro

Precio de la gasolina en Colombia

Lo primero que se debe señalar es que, tras la entrada en vigor de la rebaja del precio de la gasolina, el valor promedio del galón corriente quedó en $15.557.

El precio del insumo se fijó para cada una de las ciudades, por lo cual es fundamental que las personas conozcan los valores que rigen desde la mañana del 1 de febrero.

Pasando a las ciudades del país, Pasto aparece en el tope de las ciudades con el valor más bajo, con 13.747 pesos. Por otro lado, Cúcuta cuenta con una tarifa de 13.900 pesos por galón. Cartagena cierra el top tres de territorios con un precio de 15.583 pesos.

En el otro extremo, Villavicencio es la ciudad con la gasolina más cara, con una tarifa de 16.091 pesos, seguida de Cali, con 16.002 pesos, y Bogotá, con un precio de 15.991 pesos.

La reducción en el precio de la gasolina, además de populista, profundiza los problemas fiscales, dicen los expertos

Valores de otras ciudades del país

Medellín: 15.912 pesos

Barranquilla: 15.626 pesos

Montería: 15.883 pesos

Bucaramanga: 15.748 pesos

Pereira: 15.939 pesos

Manizales: 15.966 pesos

Ibagué: 15.907 pesos

El diésel es uno de los principales insumos del país. Foto: adobe stock

En el mismo documento compartido por el Gobierno Nacional se detallaron los precios del diésel en las ciudades de Colombia:

Cartagena: 10.916

Barranquilla: 10.951

Bucaramanga: 11.025

Montería: 11.166

Ibagué: 11.267

Bogotá D.C.: 11.276

Medellín: 11.301

Manizales: 11.349

Pereira: 11.363

Villavicencio: 11.376

Cali: 11.424

Cúcuta: 11.454

Pasto: 11.604

Hay que señalar que las tarifas establecidas deben ser cumplidas por todas las ciudades del país desde la mañana del 1 de febrero..