Política

Duras críticas a Antonio Sanguino: sacó pecho por reducción de $500 en gasolina, y le recuerdan el alza que hizo el Gobierno Petro

El ministro de trabajo recibió palo en redes sociales, por parte de ciudadanos que comparan el precio interno al que se llegó con el internacional, mientras que la promesa, cuando se iniciaron las alzas, era que se llegara a una paridad.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 10:55 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se refirió en sus redes a la baja en el precio de la gasolina, en 500 pesos, y recibió una lluvia de críticas.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se refirió en sus redes a la baja en el precio de la gasolina, en 500 pesos, y recibió una lluvia de críticas. Foto: Foto 1: Semana. Foto 2: Ministerio de Minas / Cortesía

Un comentario irónico del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre la reducción aplicada a partir del 1º de febrero, de 500 pesos, en el precio de la gasolina, desató un torrente de críticas al funcionario.

“¡Culpa de Petro! Bajará el precio de la gasolina en $500 a partir del 1 de febrero", dijo irónicamente el ministro, sacando pecho porque el gobierno estaba aplicando una reducción, desde los 16.100 pesos a los que llegó el precio del combustible que utiliza el 82,4 por ciento del parque automotor en el país, entre ellos, motos que son para uso laboral.

Algunos comentarios fueron realmente duros, inclusive, con palabras altisonantes. Los ciudadanos le recordaban a Sanguino la escalada alcista que aplicaron, inclusive más allá del precio de paridad internacional, que era al que tenían que llegar, en aras de emparejar el déficit que se formó, porque por muchos años se subsidio el precio de la gasolina en Colombia (estaba cara en el exterior y acá se mantenía el precio causando así un enorme desbalance que amenazó las finanzas públicas).

Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia.
Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (X: @MinEnergiaCo)

“La gasolina se vende a $ 8.500 por galón en Estados Unidos y aquí en Colombia la estamos pagando a $16.500, y hacen un show por bajarla $500 cuando nos están robando $8.000 para derroche corrupción y política", dice uno de los mensajes que respondió al de Sanguino.

Nación

Sacerdote lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por sus recientes declaraciones: “Irrespetuoso y vulgar”

Nación

Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Nación

Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Italia. Esto es lo que se sabe

Nación

Elecciones atípicas este primero de febrero. Así está la situación en Ponedera, Atlántico

Nación

Detectan millonario robo en la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó: hay tres capturados

Nación

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

Nación

Si en enero llovió bastante, así estará el clima en febrero, según el Ideam

Macroeconomía

Precio de la gasolina bajará $300 desde febrero: MinHacienda confirmó el dato y así quedará el promedio en las principales ciudades

Vehículos

Cuánto ha subido la gasolina en el Gobierno Petro y por qué el presidente ahora dice que bajarán los precios

Política

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Cuando llegó el gobierno de Gustavo Petro, la gasolina estaba en 9.180 pesos y luego, fue subiendo de manera escalonada a partir de octubre de 2022. La curva ascendente en el precio desestimuló el uso del combustible, pues el consumidor migra hacia lo que le salga más barato. Inclusive, muchos compraron carros con diésel, uso que se incrementó según un reciente estudio del gremio Somos Uno. También se aumentaron las ventas de carros híbridos y eléctricos.

El asunto es que el diésel, pese a ser parte del gran hueco que se formó en el Fondo de Estabilización de Combustibles, no fue tocado como la gasolina, porque tan pronto se intentaba, se avivaba la amenaza de un estallido social. Esto, porque el ACPM es el combustible que usa el transporte público terrestre y los transportadores no aceptan subidas, pues tienen la teoría de que Colombia es un país productor, lo que indica que no tendría que depender de un precio internacional. Sendos expertos han desvirtuado dicha posición.

Precio de la gasolina por ciudades a partir del 1 de febrero
Precio de la gasolina por ciudades a partir del 1 de febrero Foto: Ministerio de Minas / Resolución

Las críticas a la sacada de pecho por una baja en el precio de la gasolina iban subiendo de tono. Las opiniones se referían al petrismo, que se ufana con una medida que será contraproducente para las arcas públicas, en un momento de serias dificultades financieras. Esto, porque Ecopetrol es el refinador, es decir, el directo afectado con la baja de precios. Y la empresa, es en su mayoría de propiedad del Estado.

“Bajan las utilidades de Ecopetrol, la llevan casi a la quiebra con el gerente de la tramposa campaña presidencial, duplican el precio de la gasolina y se alegran porque le bajan solo $500 pesos”, manifestaba un ciudadano que respondió a Sanguino.

Entre tanto, desde el gobierno, el ministro de Minas, Edwin Palma, señaló que tienen en estudio nuevas rebajas en el precio de la gasolina. Todo, en medio de la proximidad de la contienda electoral que permitirá la elección de un nuevo Congreso de la República y del presidente de Colombia.

Más de Nación

Precio de la gasolina.

Duras críticas a Antonio Sanguino: sacó pecho por reducción de $500 en gasolina, y le recuerdan el alza que hizo el Gobierno Petro

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

Sacerdote lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por sus recientes declaraciones: “Irrespetuoso y vulgar”

En los últimos tres años, la CGR ha auditado 599 proyectos financiados con regalías por un valor de 7,1 billones de pesos.

Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Captura de italiano en Colombia.

Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Italia. Esto es lo que se sabe

Elecciones atípicas en Ponedera-Atlántico

Elecciones atípicas este primero de febrero. Así está la situación en Ponedera, Atlántico

El hombre fue capturado en la localidad de Bosa. Foto Getty.

Detectan millonario robo en la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó: hay tres capturados

Fuerza de tarea Vulcano, del Ejército

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

Lluvias

Si en enero llovió bastante, así estará el clima en febrero, según el Ideam

Álvaro Uribe Vélez

Expresidente Uribe anuncia decisión tras rumor que le llegó: “Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”

tarjetón votaciones

En esta fecha los colombianos podrán saber a ciencia cierta por quién votar, ¿por qué?

Noticias Destacadas