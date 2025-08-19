Estas son las fechas e invitados del Congreso Nacional de Minería 2025

Durante el 28 y 29 de agosto próximos se llevará a cabo el Congreso Nacional de Minería 2025, el cual está organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM); el mismo se realizará en la ciudad de Cartagena. Para esta nueva edición se tendrá como lema: “Un futuro que nos pertenece a todos”.

Entre los invitados centrales destacan figuras como Juan Esteban Constaín, escritor e historiador; Alenka Turnsek, líder global en sostenibilidad fiscal de EY; además de ministros, exmagistrados de la Corte Constitucional, expresidentes de entidades económicas, directores de medios de comunicación y líderes de opinión, quienes moderarán varios de los espacios de diálogo.

Diversas empresas harán presencia en el evento. | Foto: Felipe Rodriguez

Uno de los momentos más esperados del Congreso será el de los diálogos con candidatos presidenciales, que contará con la participación de figuras como Paola Holguín, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, David Luna, Claudia López, Mauricio Gómez Amín, Vicky Dávila, Andrés Felipe Guerra y Roy Barreras, entre otros aspirantes que buscan abrirse camino en la contienda de 2026.

Estos encuentros, en formato de entrevista, ofrecerán una mirada directa a sus propuestas sobre el rol de la minería en el desarrollo económico, la competitividad del país y la defensa de la democracia.

Los temas destacados de la agenda incluyen el papel de la economía en las finanzas públicas, la relación entre minería y democracia, los retos ambientales en los territorios, así como la seguridad, la legalidad y la confianza en la institucionalidad. A esto se suma la presentación de la ‘Brújula Minera 2025′, un estudio que recoge la percepción ciudadana y empresarial sobre el sector, ofreciendo una radiografía clave para entender sus desafíos y oportunidades.

En la página web del evento, las personas podrán inscribirse y encontrar las tarifas para la asistencia, la agenda de actividades y la información necesaria.

En el lugar harán presencia diversos representantes del mercado de la minería nacional, los cuales abordarán las problemáticas actuales y los factores de riesgo que ha enfrentado el sector en los últimos meses.

El congreso buscará encontrar diversa soluciones para el sector. | Foto: Getty Images

Este tipo de espacios es utilizado por las empresas mineras para presentar los avances en la materia y establecer alianzas que les permitan alcanzar las metas anuales.