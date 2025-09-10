Estos billetes no serían aceptados para pagos en el país; los ejemplares deben ser cambiados

En Colombia, miles de personas utilizan dinero en efectivo para realizar compras o cumplir con las mensualidades de bienes y servicios. A pesar de que en los últimos años las aplicaciones para pagos digitales han tomado un gran terreno, el uso del papel moneda sigue siendo una práctica común.

Sin embargo, el Banco de la República cuenta con una serie de guías, las cuales dictaminan en qué casos un billete que no cumpla con las condiciones aptas no podrá circular y deberá ser cambiado por medio de la entidad.

“La presente guía, mediante fotografías, resume los criterios que deberán ayudar a las entidades financieras, transportadoras de valores y usuarios a identificar el tipo de especies no aptas para circular y, por lo tanto, deben ser entregadas en el Banco de la República para ser cambiadas por especies aptas”, señala el Banco de la República.

Los usuarios deben ayudar con el cuidado de los ejemplares. | Foto: Stock.adobe.com

Una de las principales causas por las cuales un billete no se considera apto para circular por el mercado colombiano es la suciedad que ha adquirido desde el momento en que entró en circulación.

“Se considera suciedad cuando se presenta de manera uniforme en toda la superficie del billete, dificultando la revisión de los diferentes elementos de seguridad. Su consecuencia principal es el aumento de la densidad óptica de los billetes, haciendo que los sucios presenten una tonalidad más oscura que los limpios”, puntualiza el Banco de la República.

Los usuarios de los billetes deben velar por las condiciones de los mismos y evitar rayarlos o ponerles marcas que hagan que los ejemplares sufran un mayor daño.

Las personas que cuenten con billetes que presenten algún tipo de alteración pueden acudir a las entidades bancarias para consultar si, por medio de estas, se puede hacer el cambio de los mismos por unos en buen estado.

Por otra parte, si las entidades no reciben los billetes, las personas pueden acudir al Banco de la República para que este evalúe la verdadera condición de los ejemplares.

Los billetes falsos no son admitidos en los comercios del país. | Foto: Tomada de X @ColombiaOscura

¿Qué otros casos pueden impedir que un billete sea aceptado?