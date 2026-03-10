Economía

Euro: cotización de la divisa en la tarde del martes 10 de marzo de 2026

Miles de personas realizan operaciones con la divisa.

Redacción Economía Revista Semana

10 de marzo de 2026, 3:39 p. m.
La moneda es apetecida a nivel mundial
La moneda europea, el euro, se ha posicionado como una de las divisas más relevantes y sólidas en el ámbito internacional. Su fortaleza se basa en la integración económica de 19 países europeos, caracterizados por contar con economías de mercado consolidadas y estables.

A nivel global, el euro tiene una amplia aceptación: se utiliza con frecuencia como moneda de reserva, como medio de pago legal y también se negocia activamente en grandes mercados financieros.

Su solidez se explica por varios factores, entre ellos, el respaldo de una fuerte economía conjunta, la estabilidad política de los países que integran la unión monetaria, los niveles de inflación controlados por el Banco Central Europeo y un entorno económico, político y financiero favorable.

Gracias a estas condiciones, el euro se considera una divisa confiable y estable en el panorama mundial.

Precio del euro hoy

Para el martes 10 de marzo, el euro en Colombia tiene una cotización de $ 4.379. En las casas de cambio se compra aproximadamente a $ 4.300 y se vende alrededor de $ 4.400.

Es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda consultar directamente con el establecimiento de preferencia para conocer la tasa más actualizada.

Euro currency. Banknotes stacked on each other in different positions.Several hundred euro banknotes stacked by value
La moneda ha fluctuado su precio en los últimos días. Foto: Getty Images

La influencia del euro en el mundo

El euro posee un papel destacado en la economía global por diversas razones:

  • Moneda de transacción: es muy utilizado en el comercio internacional. Gran parte de las operaciones comerciales, especialmente en Europa, se realizan en euros, lo que refuerza su importancia en el intercambio global.
  • Moneda de emisión: es la divisa oficial de la eurozona, uno de los bloques económicos más grandes del mundo, lo que le otorga un peso considerable en los mercados financieros y en las decisiones económicas internacionales.
  • Estabilidad: pese a los retos económicos que ha enfrentado la eurozona, el euro ha logrado mantener una relativa estabilidad frente a otras monedas, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores y para países que buscan seguridad en sus transacciones.