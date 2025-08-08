Suscribirse

Economía

Julio calienta los bolsillos: la inflación repunta y preocupa a los hogares colombianos

El Dane entregó la cifra más reciente por medio de una rueda de prensa.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 11:11 p. m.
Mientras los alimentos jalonaron a la baja la inflación, los aumentos en gasolina, arriendos y en tarifas de energía fueron la otra cara de la moneda.
Mientras los alimentos jalonaron a la baja la inflación, los aumentos en gasolina, arriendos y en tarifas de energía fueron la otra cara de la moneda. | Foto: istock

El mercado colombiano estaba a la expectativa por el dato de inflación que se estipuló para revelarse este viernes, 8 de agosto. La noticia es que las familias colombianas continúan notando cierto aumento en los elementos esenciales con respecto al costo de vida.

Según la vocera de la entidad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del séptimo mes del año fue de 4,90 %, en un portecentaje que fue prácticamente el piso de los pronósticos de los analistas del comportamiento de la inflación (la apuesta más cercana fue la de Alianza Valores, que estimaba un 4,93 %).

Piedad Urdinola, directora del Dane
Piedad Urdinola, directora del Dane | Foto: Dane

El Dane entregó un balance detallando los alimentos que mayor variación tuvieron en el último mes y las ciudades que mayor crecimiento reportaron.

El resultado que entrega la entidad es clave para las políticas monetarias que regirán en el país para el mes en curso, además de ser un elemento primordial para el día a día de las empresas del país.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cuenta con una gran importancia para las políticas económicas del país, debido a que rige el aumento de diferentes valores esenciales para la vida diaria de las personas. Por ejemplo, los arriendos del país y los valores de las cuotas de administración son influenciados por el mismo.

En Desarrollo.....

