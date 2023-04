La compañía ExxonMobil cerraría algunas operaciones en Colombia a partir del 31 mayo; esta sería la razón

Un tanto decepcionado dijo estar el director ejecutivo de Sintana Energy Inc, Doug Manner, tras recibir una notificación de ExxonMobil, la petrolera estadounidense que tenía un acuerdo de operación con Patriot Energy Oil and Gas Inc, que es subsidiaria de Sintana, con la cual adelantaba además el piloto de fracking conocido como Platero, desarrollado conjuntamente con la estatal colombiana Ecopetrol.

En la comunicación Exxon informaba que se retiraría del acuerdo a partir del 31 de mayo, lo que implica que, esa actividad que realizaba de manera conjunta la compañía en Colombia no va más.

De igual manera, ExxonMobil también manifestó su intención de dejar sin efecto un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), después de obtener las aprobaciones gubernamentales.

Se trata del llamado bloque VMM-37, una propiedad de 43.158 acres que está localizada en la cuenca del Valle del Magdalena Medio de Colombia, lo que llevó a Manner a expresar su asombro con el que había sido su socio por más de una década, según divulgaron agencias internacionales de noticias.

¿Qué explicaciones dieron?

Según dijo Manner, la decisión fue voluntaria por parte de Exxon y ahora los pone a buscar asesores para abordar el cambio de eventos que les resultó inesperado.

Adicionalmente, en sus comunicaciones sobre la decisión, la empresa manifestó que se reserva sus derechos, en virtud de los contratos que rigen el bloque VMM-37 y las leyes y reglamentos aplicables.

Agregó además que proporcionará más información sobre el caso de manera oportuna.

Sobre el piloto de Fracking conocido como Platero (ubicado en Puerto Wilches-Santander), en su momento, Ecopetrol informó que junto con ExxonMobil, ayudarían a evaluar el potencial energético de hidrocarburos no convencionales que había en Colombia y que podría traerle beneficios significativos al país, toda vez que se avanzaba en la seguridad energética, mayores inversiones y la creación de empleo para la región y el país.

Entre tanto, en relación con la exploración convencional, Sintana comenzó las operaciones de perforación en el pozo Manatí Blanco-1, ubicado en el VMM-37, en 2015, el cual, está a cargo de ExxonMobil Exploration Colombia Limited. Para esa época, Manner hablaba de un gran paso para la empresa y sus accionistas.

De igual manera, las dos compañías (Ecopetrol y ExxonMobil), para ese entonces, manifestaron que desarrollarían el piloto “con estricto apego a lo dispuesto en el Decreto 328 de 2020, así como a la normatividad técnica, social y ambiental, para hacer del ejercicio un modelo positivo de verificación científica, así como de construcción de confianza con los grupos de interés”.

El miércoles 19 de abril, en el Congreso de la República se avanzó en la prohibición del fracking, tras la aprobación de un proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate en el Senado y ahora pasará a la Cámara de Representantes.

Hay que señalar que Sintana Energy participa en actividades de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural en la cuenca del Magdalena de Colombia, y también cuenta con cinco licencias de exploración de petróleo en tierra y mar adentro en Namibia.