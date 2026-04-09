Gustavo Petro le cerró de nuevo la puerta al fracking en el país: “La peor tontería”

Este jueves 9 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, le cerró de nuevo la puerta a cualquier posibilidad de realizar fracking en Colombia. Lo dejó claro en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

En su cuenta personal de X, habló del potencial de varias regiones del país para fracturación hidráulica, en particular la que se detectó costa afuera en el departamento de La Guajira, pero fue enfático en que esta es una herramienta que trae consigo “muerte” y cuya ejecución sería “la peor tontería”.

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“La peor tontería sería gastar el agua por el gas. El agua vale más que el oro y el agua produce energía más barata que el gas, el carbón o el oro. Hacer fracking en La Guajira es matar a su población de sed”, expresó.

El pasado 18 de marzo, Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia, en compañía de Ecopetrol S.A., confirmó el descubrimiento de un yacimiento de gas natural en territorio costa afuera en el pozo exploratorio Copoazú-1, Bloque GUA-OFF-0.

Ecopetrol consideró entonces que con ese hallazgo se “consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país”.

En su momento se explicó que la búsqueda, a través de la perforación del pozo, inició el 11 de noviembre de 2025. De acuerdo con lo expresado por Ecopetrol, “se confirmó la presencia de gas más allá del objetivo primario, lo que constituye un hallazgo de aún mayor relevancia”.

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Finalmente, sobre ese hallazgo la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH indicó: “Es un importante hito, que es el fruto directo del trabajo desarrollado en el marco de los contratos que ya teníamos firmados y que hoy estamos gestionando con total eficiencia”.