La confianza de los consumidores en Colombia volvió a crecer, pero se mantiene en terreno negativo

Si bien se tenía claro desde un principio que el 2023 no sería un año fácil para economía colombia y del mundo en general, los primeros meses han mostrado que la situación tal vez será más dura de lo que se pensó en un principio, puesto que las tasas de interés y la inflación no dan tregua y ya diversos sectores de la economía están mostrando claras señales de desaceleración. No obstante, pese a todo esto, al parecer el ánimo de los ciudadanos no ha caído del todo.

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) presentó este lunes -13 de marzo- los datos de la Encuesta de Opinión del Consumidor, según los cuales, se aprecia que este indicador cayó a su punto más bajo desde mayo de 2021, aunque todavía se mantiene en terreno negativo, tanto en disposición para compra de bienes materiales, como en lo que respecta a las perspectivas de cara al futuro cercano.

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) presentó este lunes -13 de marzo- los datos de la Encuesta de Opinión del Consumidor, según los cuales, se aprecia que este indicador cayó a su punto más bajo desde mayo de 2021. - Foto: Cortesía - Fedesarrollo

Según este centro de pensamiento, durante febrero, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) aumentó en 0,8 puntos porcentuales (pps), alcanzando un balance de -27,8 %. Este incremento se debe principalmente a un aumento de 3,7 pps en el Índice de Condiciones Económicas, aunque se presentó una disminución de 1,2 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor.

Por ciudades, la confianza del consumidor se incrementó en las ciudades de Bogotá y Barranquilla, mientras que disminuyó en Medellín, Cali y Bucaramanga. En cuanto a los estratos, se observó un aumento de la confianza en el nivel socioeconómico medio, mientras que disminuyó en el bajo y alto. Por otro lado, la disposición a comprar vivienda, vehículo, bienes muebles y electrodomésticos aumentó con respecto al mes de enero.

Por ciudades, la confianza del consumidor se incrementó en las ciudades de Bogotá y Barranquilla, mientras que disminuyó en Medellín, Cali y Bucaramanga. - Foto: Cortesía - Fedesarrollo

“La mejora en la confianza de los consumidores con respecto a enero de 2023 se debió al aumento en el Índice de Condiciones Económicas, aunque esto fue contrarrestado por una disminución en el Índice de Expectativas del Consumidor”, explicó Fedesarrollo.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) está conformado por cinco componentes. Los primeros tres componentes corresponden a las expectativas de los hogares a un año, mientras que los dos restantes reflejan la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual. Los tres primeros componentes conforman el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), mientras que los dos últimos forman el Índice de Condiciones Económicas (ICE).

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) está conformado por cinco componentes. - Foto: Cortesía - Fedesarrollo

“Con relación a enero, el ICC registró un incremento, explicado por un aumento de 3,7 pps en el Índice de Condiciones Económicas (-43,1 %), contrarrestado por una disminución de 1,2 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor (-17,7 %)”, agregó este centro de pensamiento.

Al comparar los resultados del primer trimestre de 20231 con los del cuarto trimestre de 2022, se observa una disminución de 3,3 pps en la valoración de los consumidores sobre la situación de sus hogares y una disminución de 7,4 pps en la valoración sobre la situación de su país. Además, la disposición de los consumidores a comprar bienes durables se ubicó en -56,6 % durante el primer trimestre, lo que representa una disminución de 6,0 pps en comparación con el balance registrado en el cuarto trimestre de 2022.

“En comparación con el mes anterior, se registraron las siguientes variaciones en el ICC: -11,6 pps en Medellín, -9,4 pps en Cali, -8,3 pps en Bucaramanga, 5,9 pps en Barranquilla y 6,8 pps en Bogotá. En cuanto a los niveles socioeconómicos, se registró un aumento de 3,7 pps en el ICC del estrato medio en comparación con el mes anterior. Por otro lado, se observó una disminución de 1,1 pps en el estrato bajo y de 11,6 pps en el estrato alto”, se lee en el informe.

En febrero, el índice de disposición a comprar vivienda aumentó en un 2,7 pps en comparación con el mes anterior, situándose en un -48,3 %. Aunque disminuyó en las ciudades de Medellín (-1,0 pps), Cali (-2,4 pps), Barranquilla (-8,0 pps) y Bucaramanga (- 47,4 pps), en Bogotá experimentó un aumento de 9,5 pps en relación con enero de 2023.

“También hay que resaltar que la disposición a comprar vehículo registró un balance de -66,3%, lo que representa un incremento de 0,2 pps respecto al mes anterior (-66,5 %)” agregó Fedesarrollo.

En febrero, el índice de disposición a comprar vivienda aumentó en un 2,7 pps en comparación con el mes anterior, situándose en un -48,3 %. - Foto: Cortesía - Fedesarrollo

Por su parte, el porcentaje de respuestas positivas respecto a si es un buen o mal momento para comprar bienes como muebles y electrodomésticos registró un balance de -53,9 %, lo que representa un aumento de 5,4 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Si se analiza por ciudades, se observó un aumento en la disposición a comprar bienes durables de 2,0 puntos porcentuales en Cali, 7,7 puntos porcentuales en Barranquilla y 11,8 puntos porcentuales en Bogotá.