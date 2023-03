Empieza el efecto dominó: otro gran banco de EE. UU. reporta pérdidas en sus acciones

Las acciones del First Republic Bank se redujeron a más de la mitad en el comercio previo al mercado del lunes, ya que las noticias de financiamiento fresco no lograron tranquilizar a los inversionistas, días después de que la caída de SVB Financial Group (SIVB.O) encendiera temores de contagio en el sector bancario.

El prestamista regional de EE. UU. anunció el domingo que había asegurado financiamiento adicional a través de JPMorgan Chase & Co y la Reserva Federal de EE. UU., lo que le otorgaría acceso a un total de 70.000 millones en fondos a través de varias fuentes.

El pasado viernes, las autoridades de los Estados Unidos tomaron posesión de las sedes del Silicon Valley Bank, debido a las dificultades económicas que tienen en riesgo a esta entidad a una inminente bancarrota. - Foto: AFP.

A pesar de la inyección de efectivo, Raymond James bajó la calificación de las acciones del banco a “rendimiento de mercado” desde “compra fuerte”, destacando el riesgo de una fuga de depósitos que First Republic enfrenta de parte de grandes depositantes en pánico después de la corrida bancaria en SVB la semana pasada.

Aunque el banco está mejor posicionado para posibles fugas de depósitos que antes del financiamiento adicional, si hay salidas netas de depósitos, se reducirá el poder de ganancias de First Republic, escribió el analista de Raymond James, David Long, en una nota. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque el banco está mejor posicionado para posibles fugas de depósitos que antes del financiamiento adicional, si hay salidas netas de depósitos, se reducirá el poder de ganancias de First Republic, escribió el analista de Raymond James, David Long, en una nota.

En el arranque de semana, el precio de las acciones del First Republic cayó un 64 % a $ 28,95, siendo este uno de sus desplomes más graves de los últimos meses.

En el arranque de semana, el precio de las acciones del First Republic cayó un 64 % a $28,95, siendo este uno de sus desplomes más graves de los últimos meses. - Foto: Getty Images

“El verdadero problema para la industria es que hay una crisis de confianza en la fidelidad de los depósitos y cuando eso se desconecta, las cosas pueden moverse muy rápidamente”, dijo Christopher McGratty, jefe de investigación bancaria de EE. UU. en el banco de inversión KBW.

Las autoridades estadounidenses lanzaron medidas de emergencia el domingo para fortalecer la confianza en el sistema bancario después de que el fracaso del Silicon Valley Bank (SIVB.O) amenazara con desencadenar una crisis financiera más amplia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las autoridades estadounidenses lanzaron medidas de emergencia el domingo para fortalecer la confianza en el sistema bancario después de que el fracaso del Silicon Valley Bank (SIVB.O) amenazara con desencadenar una crisis financiera más amplia.

Las acciones del First Republic lideraban las pérdidas entre otros prestamistas regionales, con Western Alliance cayendo un 52 % y PacWest Bancorp un 36 %, mientras que Zions Bancorp, Comerica Inc y Truist Financial Corp perdieron entre un 7 y un 18 % en la negociación previa a la apertura del mercado.

Entre los grandes bancos, Bank of America Corp cayó un 4 %, Citigroup Inc cayó un 2 % y Wells Fargo cayó un 3,3 %. - Foto: Getty Images

Por otra parte, entre los grandes bancos, Bank of America Corp cayó un 4 %, Citigroup Inc cayó un 2 % y Wells Fargo cayó un 3,3 %.

La tensión vuelve a las bolsas en todo el mundo

Las bolsas europeas caían con fuerza este lunes por el temor al contagio en el sector bancario, tras las quiebras de los últimos días en Estados Unidos.

Indicadores EE. UU. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los mercados europeos empezaron la jornada casi en equilibrio tras el anuncio de medidas excepcionales pero luego bajaron: hacia la media mañana París caía un 2,33 %, Fráncfort un 2,41 %, tras perder más de un 3 %, y Londres un 2,01 %. Madrid perdía por su parte cerca de un 4 %, igual que Milán.

En Asia, la Bolsa de Tokio perdió un 1,11 %, pero Shangái ganó un 1,20 % y Hong Kong un 1,95 %. La confianza en los bancos regionales estadounidenses parece haber caído después de tres quiebras en los últimos días, entre ellas la del Silicon Valley Bank.

“Habíamos olvidado hasta qué punto el sistema bancario depende de la confianza”, declaró a la AFP Lionel Melka, socio de Swann Capital.

Los representantes de la FDIC, Luis Mayorga e Igor Fayermark, hablan con clientes fuera de la sede del Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, EE. UU. - Foto: REUTERS

Las autoridades estadounidenses tomaron medidas durante el fin de semana para intentar frenar la desconfianza en el sistema bancario estadounidense y evitar retiradas masivas de depósitos que podrían debilitarlo aún más.

Entre las medidas anunciadas el domingo, las autoridades garantizarán la retirada de todos los depósitos del Silicon Valley Bank (SVB). La Reserva Federal estadounidense (FED) también se comprometió a prestar los fondos necesarios a otros bancos que los necesiten para hacer frente a las demandas de retirada de fondos de sus clientes.

“No se trata de un rescate federal, pero sí ofrece garantías” para permitir que aparezcan “rápidamente” compradores para el banco en quiebra, apunta Alexandre Baradez, analista de IG.

Un camión blindado Brinks se encuentra estacionado frente a la sede cerrada de Silicon Valley Bank (SVB) el 10 de marzo de 2023 en Santa Clara, California. (Foto de JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Tras las caídas del viernes, los bancos europeos volvieron al rojo el lunes, en particular los considerados menos sólidos: Credit Suisse perdió 9,90 % (un nuevo mínimo histórico) y Commerzbank un 12 %, mientras que BNP Paribas bajó un 5,29 % y Société Générale un 5%.

HSBC, que perdió un 3,58 %, anunció el lunes la compra de la filial británica de Silicon Valley Bank por una libra, lo que permitirá a los clientes “acceder a sus depósitos y servicios bancarios con normalidad”.

Entre las medidas anunciadas el domingo, las autoridades garantizarán la retirada de todos los depósitos del Silicon Valley Bank (SVB). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta crisis en el sector bancario “cambia el juego para las expectativas de la FED”, dijo Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank. Las fuertes subidas de las tasas de interés del año pasado para luchar contra la inflación contribuyeron a debilitar a los bancos y a ralentizar la actividad económica. Ahora los bancos centrales podrían bajar el ritmo en su próxima reunión del 21 y 22 de marzo.

Ya son varias semanas de resultados volátiles en Wall Street, impulsados por la disparada inflación en Estados Unidos. - Foto: Getty Images

Por su parte, la tasa de interés del bono estadounidense a 10 años era del 3,50 %, frente al 3,70 del cierre del viernes, mientras que la tasa alemana para el mismo vencimiento cotizaba al 2,21%, frente al 2,50 % del cierre del viernes.

*Con información de Reuters y AFP.