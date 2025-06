La dura advertencia de Fedesarrollo frente al déficit que tendrá el país este año: “Sería el tercero más alto en 121 años de historia económica”

La ley de regla fiscal traza unas metas puntuales de déficit fiscal, de deuda pública “y el Gobierno ha reconocido en este año que no va a cumplir la regla, la ha suspendido, aduciendo hechos extraordinarios que realmente no existen, no hay ningún hecho sobreviniente que permita justificar la adopción de esa cláusula de escape”, manifestó Mejía.