Las cuentas que tendrían que hacer los empresarios por los cambios de la reforma laboral

El debate político nacional durante los últimos días ha estado totalmente encendido, especialmente por lo referente a un tema en concreto, las reformas propuestas por el Gobierno nacional en distintos sectores del país, claves en el desarrollo de la nación.

Una de las que más ha generado controversia ha sido la reforma laboral, especialmente en la cúpula empresarial, y a la preocupación para los empresarios respecto a los altos costos que esta podría generar para sus operaciones en caso de ser aprobada.

Sin embargo, esta reforma se ha puesto frente al ojo público a causa de los primeros debates que estaban citados a partir de este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Pero estos han sido cancelados a causa de falta de quórum, por la no asistencia de varios congresistas al recinto.

Una de las mayores críticas a la reforma laboral radica en que no ayuda a disminuir el desempleo. - Foto: Getty Images

Las mayores preocupaciones para los empresarios en torno a este tema se basan en medidas como el recargo nocturno y el pago de los dominicales, los cuales, sin embargo, se aseguró que se irán aumentando de manera gradual hasta 2026. Esto implicaría gastos bastante altos para los empresarios que sienten preocupación por las finanzas de sus empresas, especialmente con el modelo de empresas de bajo costo que llevaron a la quiebra a las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

Ante algunas situaciones, como la reducción de la jornada laboral pondrán a los empresarios a hacer cuentas, especialmente en lo referente a cuantos costos tendrán las empresas en sus finanzas de aprobarse la reforma y tener que remunerar de mejor manera a sus trabajadores, por lo que expertos han asegurado que es necesario que exista una modulación transitoria de estas medidas, para evitar que se presenten novedades en los modelos empresariales que afecten fuertemente las finanzas de estas organizaciones.

A su vez, empresarios reconocidos como Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), han sido críticos con el proyecto de ley, como explicó en conversaciones con SEMANA: “Esa reforma nació con una carga ideológica que es su principal enemigo. Esa reforma se olvida del trabajador, del informal. Y a Colombia no se le puede olvidar que el informal es un trabajador sin derechos. De esa manera, no es comprensible que, desde el Estado, se olviden de ese 60 % de trabajadores que está sin derechos, hasta el punto que se diga que no nos preocupemos porque no se va a producir desempleo, sino un aumento del número de trabajadores sin derechos”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: Cortesía la Andi - Foto: El País

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue defendiendo este proyecto de ley a capa y espada, generando fuertes comentarios controversiales para los economistas que advierten los riesgos de este proyecto de ley ante la cúpula empresarial, especialmente en cuanto a las finanzas de estas organizaciones:

“Yo estudié economía. Ese tipo de teorías eran de malos economistas. Gente como Keynes, que es un defensor del capitalismo y uno de los grandes economistas del mundo, decía lo mismo que Marx, quien, entre otras cosas, era un crítico del capitalismo: no existe mercado de trabajo. Lo que determina el incremento del empleo son unas cosas diferentes, como la capacidad productiva de la sociedad. Y lo que determina la demanda por trabajo son otras condiciones diferentes. Entonces no hay un cruce”, aseguró el mandatario en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República.

De esta manera, se espera que esta reforma siga generando fuertes controversias tanto en el sector como los debates que seguirán siendo citados para la Cámara de Representantes, buscando un consenso nacional que permita dar lugar a soluciones para un proyecto que por el momento parece estar enredado.