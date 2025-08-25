Suscribirse

Economía

Ley permite despedir a trabajadores por práctica que muchos hacen y creen inofensiva: graves consecuencias

Es común en celebraciones o eventos.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 4:48 p. m.
Este fenómeno cotidiano puede generar conflictos y peleas.
La norma penaliza fuertemente esta práctica. | Foto: Getty Images

En Colombia, los trabajadores están obligados a cumplir una serie de leyes, así como los empleadores, bajo el Código Sustantivo del Trabajo, que con normas establecen las directrices entre ambas partes, con el fin de lograr un equilibrio económico y social. Este código define los derechos y deberes de ambas partes.

Es bastante común que las empresas, bajo este código, definan despidos o sanciones a sus trabajadores por actuaciones irregulares.

La nueva ley busca promover el trabajo en jóvenes y que estos puedan sumar experiencia laboral desde temprana edad.
La norma establece una serie de sanciones. | Foto: Agencia 123rf

Sin embargo, son muchas las normativas que los empleados desconocen. Una de las más desconocidas castiga una práctica común en las empresas.

Normalmente, en varias épocas del año, tanto en épocas de torneos deportivos en donde se hacen ‘pollas’, o en cumpleaños, navidades o celebraciones de distintas índoles, se acostumbra a hacer colectas o rifas, para que todos los empleados paguen con una parte cierto gasto o cierta apuesta.

Contexto: Trabajadores se pueden ausentar de la oficina varios días en estos casos: la ley se los permite

Aunque parezca una práctica inofensiva, dado que no interfiere con las tareas de los trabajadores ni afecta, extiende o acorta las jornadas, lo cierto es que si es penalizada por la normativa laboral.

Está prohibido aunque es una práctica común. | Foto: adobestock

Estas prácticas están prohibidas por el Código Sustantivo del Trabajo, tanto así que podrían ser una causal de despido inmediato del trabajador. En el artículo 60 de la norma, en el numeral 6, se expresa que los trabajadores tienen prohibido hacer colectas, rifas y suscripciones.

Contexto: Declaración de renta 2025: cédulas que deben presentarla entre el 25 y el 29 de agosto

“Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo“, indica la normativa.

Aunque la práctica puede ser un gesto de amistad o también una acción que puede integrar a los equipos de la compañía, lo cierto es que si es una falta grave para el ámbito laboral.

Los retos de la transformación digital para las empresas colombianas.
Esto es lo que no puede hacer en la oficina. | Foto: Kirsten Davis/peopleimages.com -

La recomendación frente a estas prácticas es que los trabajadores siempre tengan cuidado al hacer o incentivar las colectas, pues deberían solo participar en las que se hagan de manera oficial por parte de la compañía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

2. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

3. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

4. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

5. Actor mexicano salió de fiesta en Bogotá y terminó en un hospital; pasó mal rato en reconocida zona: “Sí me dolió”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pollas deportivasApuestasCódigo sustantivoTrabajoSancionesDespidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.