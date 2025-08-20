En Colombia, son varias las normativas que benefician a los trabajadores y que se encuentran estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), que es una norma que regula las relaciones laborales en Colombia entre empleadores y trabajadores.

Este código protege los derechos mínimos de los trabajadores y fija las reglas que deben cumplir las empresas para garantizar condiciones dignas de empleo. Además, sirve de base para resolver conflictos laborales, orientar la inspección del trabajo y complementar otras normas laborales especiales.

El CST es clave para la regulación laboral. | Foto: Getty Images

Una de las normas aquí consignadas tiene que ver con los días a los que tiene derecho el trabajador. El artículo 57 del CST es uno de los más importantes en la normativa, pues fija las obligaciones especiales del empleador. En el numeral 6 se concede al trabajador y trabajadora las licencias remuneradas necesarias y explica situaciones en las que se valida la norma.

Una de las causales para poder tomar una licencia remunerada es la de calamidad doméstica de gravedad. Esto indica el artículo expresamente:

“En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador“, precisa.

Pueden acceder a estos días argumentando calamidad doméstica. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para acceder a la licencia por calamidad doméstica, este permiso deberá solicitarse directamente al empleador, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Justicia. Solo aplicará cuando se presenten tragedias familiares que requieran la presencia del trabajador.

Entre las razones para solicitar dicho requerimiento se encuentra la grave afectación de la salud, la desaparición, secuestro, afectación seria a su vivienda, como un desastre natural, entre otras medidas.

Para presentar la solicitud, el empleado deberá contar los sucesos ocurridos y en lo posible presentar soportes correspondientes.

Esto es lo que dicta la ley. | Foto: Agencia 123rf