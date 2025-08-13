Suscribirse

Medellín, Bogotá y Envigado concentran la mayor oferta de vivienda en Colombia, según un informe de MetroCuadrado

En el primer semestre de 2025, estas tres ciudades reunieron el 69% de los inmuebles disponibles en venta y arriendo en plataformas digitales.

Redacción Economía
13 de agosto de 2025, 9:59 p. m.
Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado
Sandra Villanueva, gerente general de MetroCuadrado. | Foto: MetroCuadrado

Durante los primeros seis meses de 2025, el mercado inmobiliario colombiano presentó una alta concentración de oferta en Medellín, Bogotá y Envigado, que en conjunto acumularon el 69 % de los inmuebles publicados en plataformas digitales.

Según datos del sector, entre enero y mayo se registró un promedio mensual de 350.000 propiedades en venta y arriendo, cifra que superó los 358.000 inmuebles activos en mayo. De esta oferta, el 63 % corresponde a ventas y el 37 % a arrendamientos, lo que refleja una tendencia marcada hacia la comercialización de propiedades.

Nievas normas para préstamos del FHA
En Colombia, el segmento de precios de mayor búsqueda a la hora de comprar inmuebles es entre 200 a 500 millones de pesos. | Foto: Getty Images

Los apartamentos lideran la oferta con el 51 % de las publicaciones, seguidos por las casas con un 21 %. En el caso de arriendos, el 46 % son apartamentos, un 15 % oficinas y un 9 % casas. Medellín encabeza el ranking con más de 69.000 ofertas mensuales, seguida de Bogotá con 66.000 y Envigado con más de 24.000. Barranquilla y Pereira completan el top cinco, mientras que municipios como Chía, Sabaneta y Rionegro también registran una actividad significativa.

El rango de precios más buscado para la compra de vivienda se ubica entre 200 y 500 millones de pesos, y en el caso de arriendos, la mayoría se encuentra entre 2 y 5 millones mensuales. En cuanto a las áreas, predominan los inmuebles de 50 a 100 metros cuadrados, impulsados por el desarrollo vertical en las principales ciudades.

La antigüedad de la oferta también presenta diversidad: un 56% de los inmuebles tiene entre 1 y 10 años, un 23 % entre 10 y 20 años, y un 19 % supera las dos décadas, mientras que solo un 2 % corresponde a propiedades remodeladas.

Oferta de Vivienda por Estratos-2025.
Oferta de Vivienda por Estratos-2025. | Foto: Metro Cuadrado

En el primer semestre, se realizaron más de 53 millones de búsquedas de inmuebles en el país, con un 52 % de ellas orientadas a opciones en arriendo, lo que demuestra un alto interés por parte de familias, inversionistas y profesionales del urbanismo en un mercado que mantiene estabilidad en sus precios.

