Nueva alerta por precios del gas. Ingenieros de petróleo piden que ideología no se sobreponga a necesidades energéticas del país

La importación de gas, ya no solo para atender a las termoeléctricas, sino también para las necesidades de hogares, industrias y vehículos, tiene encendidas las alarmas. Pese a que el Gobierno insiste en dar un parte de tranquilidad frente a la situación , los gremios del sector continúan advirtiendo sobre los peligros de esta, no solo porque se afecta la soberanía energética, sino porque el combustible del exterior puede incrementar los precios internos del gas .

“ Esto implica que los precios del gas en Colombia van a tender a crecer de acuerdo con los precios internacionales, los volúmenes finalmente importados y los costos de transporte ”, sostienen en Acipet. Un mayor incremento del gas no solo implica un golpe al bolsillo de los colombianos, sino que podría generar presiones inflacionarias, justo en este momento en que se está buscando bajar el costo de vida en el país.

Las explicaciones

Los ingenieros asociados en Acipet consideran que la necesidad de importar gas se deriva de una caída constante en las reservas y en la producción de gas, que se ha venido presentado desde hace diez años , lo cual no ha podido ser contrarrestado con nuevos descubrimientos, optimizaciones en producción y/o mediante el desarrollo y puesta en producción de descubrimientos recientes. Es más, muchos de los descubrimientos recientes tienen pendiente superar contingencias de índole legal, ambiental, social, de orden público o económico.

“Adicionalmente, la no realización de los proyectos piloto de investigación en yacimientos no convencionales (fracking), por motivos diferentes a lo técnico, nos ha impedido validar y cuantificar no solo el potencial, sino las verdaderas afectaciones y magnitudes en términos ambientales, sociales, hídricos y de salud de las personas, lo cual nos permitiría como país tomar las mejores decisiones respecto a la explotación de estos yacimientos” sostienen en el comunicado.