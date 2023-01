La ministra de Minas Irene Vélez enfrenta a su viceministra: “nunca dio una opinión en contra”

El informe sobre “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” entregado por el Ministerio de Minas y Energía en diciembre de 2022 ha causado fricción dentro de la entidad, o por lo menos así quedó evidenciado en las declaraciones de la jefe de la cartera, Irene Vélez.

Belizza Ruiz Viceministra de Energía

Todo comenzó cuando los diferentes gremios en el país comenzaron a cuestionar los anuncios de la ministra Irene Vélez respaldados, así mismo, por el presidente de la República, Gustavo Petro, en manifestar que: “las operaciones adelantadas por su gobierno han llevado a que las reservas de gas alcancen para el consumo interno en un período entre 2037 y 2042″.

Pues los gremios insisten que dicho informe solo se basa en mezclar diferentes temas como los de la disposición de los recursos versus a que se conviertan en reservas de hidrocarburos.

“Las reservas se dividen en tres tipos, reservas probadas, es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en un 90 %, la probables, cuando: es 50 % si, 50 % no, y las posibles, cuando: la probabilidad de es del 10 %, esas son las reservas”. indicó Francisco Lloreda, presidente de la Asociación de Petróleo y Gas.

Promoverán en el Senado moción de censura contra la ministra de Minas Irene Vélez - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Que a su vez explicó que a nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas y cosa distinta son los recursos contingentes, es cuando tienes una información que te permite saber que petróleo y que gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento.

Pero, la discusión no solo generó diferencias al exterior de la entidad, sino al parecer dentro de la entidad, pues se conoció que la viceministra de Energía, Belizza Ruíz, aseguró que no leyó la publicación y que desconocía cómo se escribió el informe.

A lo que Irene Vélez, confirmó hoy 25 de enero de 2023, “Nunca dio una opinión en contra, ni sobre el interés de hacer el informe, ni sobre la metodología, ni sobre quiénes eran los responsables, ni pidió tampoco conocer más detalles sobre el mismo”, refiriéndose a la situación planteada por la Viceministra.

“La viceministra conoció que estábamos haciendo este informe desde octubre y estuvo en todos los comités directivos en los cuales hablamos de este informe. Ella sabía quiénes eran los responsables, si ella tuvo algo que decir sobre el informe debió haberlo hecho a tiempo, debió haberlo hecho, en primer lugar, a quien es la jefe de esta cartera que soy yo y debió haberlo hecho con una oportunidad y una capacidad de generar condiciones creativas propositivas”, agregó Vélez.

Irene Vélez, ministra de Minas, en Davos (Suiza). - Foto: Foro Económico Mundial.

La jefe de la cartera también aclaró que “nunca se falsificaron firmas y lo segundo es que nunca se presentaron datos erróneos, ninguna metodología que tenga ambigüedades”

“El citado informe es un documento de carácter institucional que pertenece al Ministerio de Minas y Energía y en la página 2 se realiza un reconocimiento protocolario de las autoridades del sector, iniciando por el señor Presidente, cabeza de nuestro Gobierno; la Ministra y la Viceministra como líderes de la cartera; y, finalmente, a quienes colaboraron en asuntos relacionados con asesoría, información, diseño y diagramación”, puntualizó Irene Vélez.

Por su parte la viceministra de Energía, presentó su renuncia al cargo desde hace semanas atrás, sin embargo, aún no ha dejado el cargo.

Es de recordar que la funcionaria asumió sus obligaciones desde septiembre de 2022. Vélez indicó que será el presidente de la República, Gustavo Petro quien acepte o no la renuncia de Ruiz.