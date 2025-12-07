Suscribirse

Ojo a los plazos si quiere reclamar una herencia: revelan cuánto tiempo puede una persona fallecida ser dueña de un inmueble

Tenga en cuenta estos aspectos que fija la ley.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 9:54 p. m.
En Colombia, son varias las legislaciones que existen frente a la tenencia de bienes o al patrimonio que una persona puede llegar a adquirir durante su vida. Sin embargo, existen dudas respecto a las normas y cómo se hacen distintos procesos.

Luego de que una persona fallece, es importante saber que los bienes que adquirió, como inmuebles, automóviles, acciones y otros activos, no quedan al aire, sino que pasan a surtir un proceso denominado repartición de herencia, o sucesión.

Este proceso permite que el patrimonio de una persona que ha fallecido pase a manos de su familia. Este es un requisito indispensable para adquirir el dominio o propiedad de dichos bienes.

Normalmente, este tipo de procesos desata conflictos familiares o administrativos, por lo que la legislación es clara en las maneras de proceder frente a la situación. De hecho, la norma define unos plazos específicos, que de no cumplirse podrían acarrear la pérdida de los bienes.

Tema en cuenta que el término legal para reclamar los derechos herenciales se liga a una figura denominada prescripción, de acuerdo con el artículo 1326 del Código Civil.

El tiempo máximo para iniciar una acción de petición de una herencia de un familiar fallecido es de 10 años. Si se cumple este tiempo, podría perder el beneficio.

Sin embargo, es importante también que sepa que el heredero putativo, que es el heredero aparente y que no es el verdadero heredero según la ley y actúa como si lo fuera, tendrá la posibilidad de oponer a esta acción la prescripción de cinco años, que se contarán para la adquisición del dominio.

El límite además implica un riesgo, pues si el proceso no es comenzado durante la década posterior al fallecimiento, quienes administraron el bien durante ese tiempo podrán alegar propiedad sobre este.

También existe una excepción, si han pasado más de 10 años y quienes son controlantes desean hacer una repartición, lo podrán hacer.

