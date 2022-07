Gilinski podría declinar la oferta de no llegar a los mínimos, según los analistas del mercado.

OPA por Grupo Argos a 18 mil pesos por acción; no habría más

Con la subida del dólar a 4.207 pesos este viernes, la OPA por entre el 26 y el 32,5 % del Grupo Argos refleja un valor de 18.000 pesos por acción.

Según algunos analistas del mercado, Gilinski podría declinar la oferta de no llegar a los mínimos, lo cual podría tener un efecto similar a lo ocurrido con la más reciente OPA por Nutresa y que produjo una caída del 30 % en la acción del conglomerado de alimentos.

También podría decidir no hacer más OPA por Argos. Crece la especulación de que, con los cerca de cuatro billones de pesos que Gilinski no utilizaría en la OPA de Argos, y de no llegar a los mínimos, podría hacer una oferta por entre el 10 y el 12 % de Sura, lo que le daría una posición prácticamente de control en el conglomerado financiero.

La lógica de los analistas del mercado consultados por SEMANA es la siguiente: como a través de Nugil SAS Gilinski ya tiene el 31 % de Nutresa y, entre Sura y Nutresa, esas compañías tienen el 48 % de Argos, de llegar al control de Sura no se necesitaría la OPA de Argos.

Lo cierto es que nadie tiene una bola de cristal. Le pregunta clave es si los fondos de pensiones van a especular con los recursos de sus afiliados.

Hoy la acción del Grupo Argos está a 15.580 pesos, 16 % por debajo del valor ofrecido en la OPA que termina el próximo miércoles.

Cabe recordar que el día previo a la OPA de Argos, la acción cerró en 13.590 pesos. De regresar a estos niveles, los afiliados a fondos de pensiones podrían tener un detrimento patrimonial de 25 %.

Los afiliados se retiran es con lo que las acciones valen en la bolsa, más no con lo que algunos alegan deberían valer.

La acción del Grupo Argos cayó alrededor de 75 % en los diez años previos a la OPA de Nutresa en noviembre de 2021.

De nada les sirve a los afiliados promesas y teorías. Los fondos de pensiones les pagan su pensión con el valor de mercado de los activos, y esto incluye lo que dice la Bolsa de Valores que valen las acciones.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.