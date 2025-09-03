Suscribirse

Economía

¿Pensionados afectados por la Reforma tributaria? Esto dice el proyecto

Habrían cambios en la retención a la fuente.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 6:42 p. m.
Pensiones / Pensión / Pensionado
Esto es lo que dice el proyecto sobre los tributos | Foto: Getty Images

Esta semana, los sectores económicos del país recibieron la noticia de la radicación de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento, más conocido como reforma tributaria, que llegó al Legislativo para ser discutida y que busca dejar nuevos gravámenes en productos y servicios que normalmente compran y usan los colombianos.

El proyecto actual busca recaudar unos 26 billones de pesos y esto implica el IVA para nuevos productos que antes no se habían contemplado y que claramente aumentará sus costos de manera importante.

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.
Esto es lo que dice el proyecto. | Foto: 123 RF

Una de las dudas más comunes es la que respecta a los cambios que pueden haber con los pensionados, pues estos también pueden llegar a quedar involucrados en la tributaria en caso de que sea aprobada.

El artículo que más los afecta es el número 23, que busca modificar el artículo 383 del Estatuto Tributario, en donde se refiere precisamente a la retención en la fuente en varios pagos, entre los que están los recibidos por pensiones.

Contexto: Recaudo tributario de la Dian a julio, lleva un monto equivalente a 7 veces lo que aportará la ley de financiamiento

El proyecto precisa que los pensionados tendrán una nueva tabla de rangos, que se hará entre el 0% y el 41%. Pese a ello, si la pensión está calificada como renta exenta, no se aplicará ninguna retención. Tenga en cuenta que de ser aprobado el proyecto, la nueva tabla empezaría a regir el 1 de julio de 2026.

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.
Tendrán una nueva tabla de retención a la fuente. | Foto: iStock

Uno de los aspectos claves está la exención del impuesto sobre la renta para las pensiones que no superen el límite de 1.000 UVT, que son unos $49.799.000. Los montos que no excedan el umbral estarán sujetos a tributación bajo la nueva normativa.

Contexto: Ley de financiamiento: Este sería el costo para una familia de clase media

Es decir, la mayoría de los pensionados mantendría la situación fiscal, mientras que los que reciban un mayor monto de dinero, evidenciarían un cambio más alto a partir de la fecha señalada.

Las pensiones también serán gravadas. | Foto: león darío peláez-semana

Tenga en cuenta que dentro de la reforma también hay algunos cambios y ajustes que impactarán a los consumidores, como el IVA para los licores, aguardiente, ron, además de combustibles como gasolina, ACPM, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

2. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

3. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

4. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

5. Caso de Valeria Afanador | Revelan video de lo que habría hecho el colegio de la niña tras su desaparición y muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PensionadosReforma tributariaImpuestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.