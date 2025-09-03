¿Pensionados afectados por la Reforma tributaria? Esto dice el proyecto

Esta semana, los sectores económicos del país recibieron la noticia de la radicación de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento, más conocido como reforma tributaria, que llegó al Legislativo para ser discutida y que busca dejar nuevos gravámenes en productos y servicios que normalmente compran y usan los colombianos.

El proyecto actual busca recaudar unos 26 billones de pesos y esto implica el IVA para nuevos productos que antes no se habían contemplado y que claramente aumentará sus costos de manera importante.

Esto es lo que dice el proyecto. | Foto: 123 RF

Una de las dudas más comunes es la que respecta a los cambios que pueden haber con los pensionados, pues estos también pueden llegar a quedar involucrados en la tributaria en caso de que sea aprobada.

El artículo que más los afecta es el número 23, que busca modificar el artículo 383 del Estatuto Tributario, en donde se refiere precisamente a la retención en la fuente en varios pagos, entre los que están los recibidos por pensiones.

El proyecto precisa que los pensionados tendrán una nueva tabla de rangos, que se hará entre el 0% y el 41%. Pese a ello, si la pensión está calificada como renta exenta, no se aplicará ninguna retención. Tenga en cuenta que de ser aprobado el proyecto, la nueva tabla empezaría a regir el 1 de julio de 2026.

Tendrán una nueva tabla de retención a la fuente. | Foto: iStock

Uno de los aspectos claves está la exención del impuesto sobre la renta para las pensiones que no superen el límite de 1.000 UVT, que son unos $49.799.000. Los montos que no excedan el umbral estarán sujetos a tributación bajo la nueva normativa.

Es decir, la mayoría de los pensionados mantendría la situación fiscal, mientras que los que reciban un mayor monto de dinero, evidenciarían un cambio más alto a partir de la fecha señalada.

Las pensiones también serán gravadas. | Foto: león darío peláez-semana