Peso colombiano ha perdido esta semana casi un 3 % frente dólar tras el remezón ministerial de Petro

En materia económica, las cosas cambiaron de rumbo esta semana, según los analistas económicos, la incertidumbre del cambio de siete ministros hizo que existiera preocupación en el país sobre el rumbo que puede llegar a tomar Colombia, en medio del debate de reformas que ya reposan en el Congreso de la República como: la laboral y pensional, además del Plan de Desarrollo que también está en manos de los congresistas.

El precio del dólar en Colombia sigue disparado y cada vez se acerca más a los máximos históricos que ya se han visto en varias ocasiones este año - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Uno de los indicadores que más siguen los colombianos es el precio del dólar, que ha dado sorpresas desde octubre del año pasado que comenzó a subir sustancialmente, incluso alcanzó a tocar los 5.000 pesos y esto generó en gran parte la subida de los alimentos importados para el país, afectando aún más el bolsillo de los colombianos que no han tenido alivio en meses por el creciente costo de vida, que según los datos revelados por el Dane, la cifra de inflación anual de marzo quedó en 13,34 %, un indicador no alcanzado hace dos décadas.

Expertos proyectan que esta será una jornada de mucho estrés en el mercado de divisas. - Foto: Getty Images / Nur Photo

Ahora bien, luego de este contexto, en la noche de este martes 25 de abril, hubo revuelo en Colombia por la decisión del presidente Gustavo Petro de anunciar que le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete, a lo que, para el miércoles 26 de abril, a través de un trino del mismo mandatario, la opinión publica conoció a quién le aceptó la renuncia y quienes serían los nuevos ministros.

Sin embargo, en materia económica, hubo mayor preocupación. Sectores en Colombia han reconocido que el ministro saliente de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue una ficha fundamental para el Gobierno Petro, ayudó a calmar las aguas y dar certeros mensajes de tranquilidad, por lo menos para los mercados, incluso, lo llamaron “el adulto responsable del gabinete” o el “apaga incendios”.

De manera que, con la llegada de Ricardo Bonilla, el reciente nombrado ministro de Hacienda, quien era el actual presidente de Findeter, que si bien tiene experiencia en el sector, ya que fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2012 y abril de 2015 y ha asesorado al Presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas, sobre todo de pensiones, sí ha generado incertidumbre, como en el comportamiento del dólar, que en la Semana Santa se puso barato para los colombianos, su punto más bajo fue el 13 de abril; de acuerdo con los últimos reportes de la Bolsa de Valores de Colombia, para ese día, la moneda norteamericana cerró con un precio de 4.410 pesos y marcó una disminución de 48 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado, que quedó establecida para esa misma jornada en 4.458 pesos.

Revisando los mismos reportes, pero cambiando de fecha, la Tasa Representativa del Mercado para el lunes, 24 de abril, un día antes de los anuncios del presidente Petro (remezón ministerial), estaba en 4.523 pesos y para este viernes, 28 de abril, fue fijada en 4.624 pesos; esto quiere decir que el peso colombiano ha perdido esta semana casi un 2,9 % de su valor.

Para el miércoles, 26 de marzo, día en el que conoció cómo quedaría el nuevo gabinete, el comportamiento de la divisa manejó una cotización promedio de 4.552 pesos con 65 centavos, con la que también supera por 66 pesos y 5 centavos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para ese mismo día por la Superintendencia Financiera en 4.486 pesos con 60 centavos.

Aunque en el Gobierno Petro siguen haciendo propuestas heterodoxas, como la reciente para que el Emisor emita deuda para las víctimas, los mercados ya no reaccionan, pues han aprendido a evaluar la factibilidad de los anuncios. - Foto: juan carlos sierra-semana / guillermo torres-semana

Por otra parte, el precio máximo con corte hasta las 11:00 a. m. fue de 4.709 pesos, lo que quiere decir una devaluación de 3,69 %. Si bien aún el dólar se movió dentro de los rangos esperados por los analistas y expertos, no se puede desconocer que ha subió 131 pesos en la semana y, según los expertos, no se descarta que esta tendencia se mantenga en los próximos días si no se reciben mensajes de calma de parte de las autoridades monetarias, a nivel local e internacional, especialmente en lo que respecta a la inflación.