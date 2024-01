Petro dice que el impacto de las ganancias empresariales en la inflación se siente en Colombia y a nivel global, esta es la explicación

Pese a que la inflación ya empezó a ceder en el país, su nivel sigue siendo alto frente a las principales economías latinoamericanas y frente a la meta de inflación del Banco de la República . Esto ha llevado a que desde distintos sectores se busquen las explicaciones sobre por qué el costo de vida no ha bajado tan rápido como se esperaba.

Muchos lo han atribuido a la indexación de numerosos precios en la economía (que están atados a alzas como las del salario mínimo), así como al incremento en el precio de la gasolina, el cual ha subido ante la necesidad de reducir los subsidios a los combustibles. No obstante, el Ministerio de Hacienda acaba de dar otra explicación al alza de la inflación.

“En Colombia, al igual que en las economías desarrolladas, la contribución de las utilidades a la inflación reciente ha sido mayor que la contribución de los salarios, especialmente en sectores como el agropecuario y el minero, que no necesariamente coinciden con los que han generado mayor valor agregado en los últimos años . No obstante, mientras en los países desarrollados esto representa un cambio estructural, en Colombia la contribución de las utilidades ha sido históricamente mayor que la de los salarios”, aseguró el Ministerio de Hacienda en comunicado, en el que también recomienda que para hacer frente a estas situaciones se pueden usar herramientas de política monetaria y también fiscal como impuestos a las ganancias extraordinarias de algunos sectores, como se ha implementado en Colombia recientemente, o medidas que tengan como objetivo fomentar la competencia y reducir así el poder de

Esto fue ratificado por el presidente Gustavo Petro, cuya profesión es justamente economista. En su cuenta de X aseguró que: “Como en todo el mundo, la inflación actual, mundial y nacional no tiene como fuente el costo salarial sino el ánimo de incremento de utilidades”

La afirmación del presidente se evidencia en publicaciones internacionales que sostienen la misma teoría. The Economic Policy Institute señala en su página web que las utilidades corporativas contribuyeron de manera desproporcionada a la inflación de Estados Unidos entre 2021 y 2022. “Desde el segundo trimestre de 2020, los precios generales en el sector corporativo no financiero aumentaron a una tasa anualizada del 6,1 %, una aceleración notable en comparación con el crecimiento de precios del 1,8% que caracterizó el ciclo económico previo a la pandemia de 2007-2019. Sorprendentemente, más de la mitad de este aumento (53,9 %) se puede atribuir a márgenes de beneficio más amplios, siendo los costos laborales responsables de menos del 8% de este incremento. Esto no es normal. De 1979 a 2019, las utilidades solo contribuyeron aproximadamente con un 11 % al crecimiento de precios, mientras que los costos laborales superaron el 60 %”, sostiene un blog de este centro de pensamiento.