Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de abril

Durante la más reciente jornada de cotización, el dólar americano fluctuó a la baja en el mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia.

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La moneda cerró a la baja y la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en $ 3.640, lo que llamó la atención de miles de viajeros, ahorradores e inversionistas, que ven atractiva la divisa cuando se impulsa a la baja.

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, como importaciones y exportaciones, fijando los precios de materias primas, tecnología, deuda externa y turismo. Un dólar alto beneficia a los exportadores, pero aumenta la inflación local al encarecer productos importados y maquinaria.

Precio del dólar: así se mueve hoy en casas de cambio. Foto: Universal Images Group via Getty

Dado este interés y solidez, muchos se ven motivados a adquirir la moneda americana de manera física. Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos predilectos en este proceso. Aquí le contamos cómo está variando en este mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: cómo se mueve el 9 de abril

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 9 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.547,80 y de venta de $ 3.667,60.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,605 3,679 74 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,630 3,670 40 Medellín 3,484 3,635 151 Pereira 3,550 3,650 100

Este es el valor del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM jueves 9 de abril de 2026 3547.8 3640.63 miércoles 8 de abril de 2026 3547.8 3667.6 3678.19 martes 7 de abril de 2026 3557.6 3679.8 3664.41 lunes 6 de abril de 2026 3556 3674.4 3675.81 domingo 5 de abril de 2026 3571.4 3689 3675.81 sábado 4 de abril de 2026 3571.4 3689 3675.81 viernes 3 de abril de 2026 3578.4 3694.8 3675.81 jueves 2 de abril de 2026 3578 3697.6 3675.81

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

En medio de las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, hoy se conocerá la inflación de marzo. ¿Hasta dónde llegará?

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,600 3,660 60 Cambios Kapital 3,610 3,640 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,640 40 Latin Cambios 3,620 3,690 70 Miss Money Cambios 3,615 3,650 35 Money Cambios WC 3,550 3,650 100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Esta es la variación de la moneda. Foto: Agencia 123rf

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.