Economía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de abril

Este es el valor de la moneda este jueves.

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Redacción Economía
9 de abril de 2026, 6:45 a. m.
La moneda estadounidense ha fluctuado a la baja.
La moneda estadounidense ha fluctuado a la baja. Foto: El País

Durante la más reciente jornada de cotización, el dólar americano fluctuó a la baja en el mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia.

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La moneda cerró a la baja y la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en $ 3.640, lo que llamó la atención de miles de viajeros, ahorradores e inversionistas, que ven atractiva la divisa cuando se impulsa a la baja.

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, como importaciones y exportaciones, fijando los precios de materias primas, tecnología, deuda externa y turismo. Un dólar alto beneficia a los exportadores, pero aumenta la inflación local al encarecer productos importados y maquinaria.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar: así se mueve hoy en casas de cambio. Foto: Universal Images Group via Getty

Dado este interés y solidez, muchos se ven motivados a adquirir la moneda americana de manera física. Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos predilectos en este proceso. Aquí le contamos cómo está variando en este mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: cómo se mueve el 9 de abril

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 9 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.547,80 y de venta de $ 3.667,60.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6053,67974
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6303,67040
Medellín3,4843,635151
Pereira3,5503,650100
Dolar Dolár
Este es el valor del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
jueves 9 de abril de 20263547.83640.63
miércoles 8 de abril de 20263547.83667.63678.19
martes 7 de abril de 20263557.63679.83664.41
lunes 6 de abril de 202635563674.43675.81
domingo 5 de abril de 20263571.436893675.81
sábado 4 de abril de 20263571.436893675.81
viernes 3 de abril de 20263578.43694.83675.81
jueves 2 de abril de 202635783697.63675.81

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6003,66060
Cambios Kapital3,6103,64030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,64040
Latin Cambios3,6203,69070
Miss Money Cambios3,6153,65035
Money Cambios WC3,5503,650100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La iniciativa, avalada por Coljuegos, contempla la entrega de 1.040 bonos de consumo, cada uno por $2.350.000, que podrán utilizarse en cadenas de supermercados aliadas en todo el territorio nacional.
Esta es la variación de la moneda. Foto: Agencia 123rf

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.