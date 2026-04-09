Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de abril

Durante la más reciente jornada de cotización, el dólar americano fluctuó a la baja en el mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia.
La moneda cerró a la baja y la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en $ 3.640, lo que llamó la atención de miles de viajeros, ahorradores e inversionistas, que ven atractiva la divisa cuando se impulsa a la baja.
El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, como importaciones y exportaciones, fijando los precios de materias primas, tecnología, deuda externa y turismo. Un dólar alto beneficia a los exportadores, pero aumenta la inflación local al encarecer productos importados y maquinaria.
Dado este interés y solidez, muchos se ven motivados a adquirir la moneda americana de manera física. Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos predilectos en este proceso. Aquí le contamos cómo está variando en este mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: cómo se mueve el 9 de abril
Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 9 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.547,80 y de venta de $ 3.667,60.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,605
|3,679
|74
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,630
|3,670
|40
|Medellín
|3,484
|3,635
|151
|Pereira
|3,550
|3,650
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|jueves 9 de abril de 2026
|3547.8
|3640.63
|miércoles 8 de abril de 2026
|3547.8
|3667.6
|3678.19
|martes 7 de abril de 2026
|3557.6
|3679.8
|3664.41
|lunes 6 de abril de 2026
|3556
|3674.4
|3675.81
|domingo 5 de abril de 2026
|3571.4
|3689
|3675.81
|sábado 4 de abril de 2026
|3571.4
|3689
|3675.81
|viernes 3 de abril de 2026
|3578.4
|3694.8
|3675.81
|jueves 2 de abril de 2026
|3578
|3697.6
|3675.81
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,600
|3,660
|60
|Cambios Kapital
|3,610
|3,640
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,640
|40
|Latin Cambios
|3,620
|3,690
|70
|Miss Money Cambios
|3,615
|3,650
|35
|Money Cambios WC
|3,550
|3,650
|100
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.