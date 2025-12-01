Suscribirse

Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy 1 de diciembre

Así se mueve la moneda americana en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 11:36 a. m.
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El dólar se mantuvo a la baja en el último mes. | Foto: El País

El dólar es una de las divisas más importantes en el mundo, dado que es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, empresarios e inversionistas. La moneda cuenta con un gran reconocimiento y solidez en el mercado, por lo que muchos la ven atractiva como un activo de inversión o para generar rentabilidad a largo plazo.

En Colombia, el dólar es especialmente importante dado que es la principal divisa con la que se negocian productos que se venden, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes y servicios. Por ello, su fluctuación puede afectar el bolsillo de muchos.

Así se mueve la moneda hoy. | Foto: getty images

Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda americana hoy

Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 1 de diciembre se situó cerca de $ 3.683, mientras que el de venta rondó los $ 3.822. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: ¿Hasta dónde debería llegar el aumento del salario mínimo? Estos son los riesgos de un incremento desbordado

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7153,836121
Cali3,7103,880170
Cartagena3,6003,890290
Cúcuta3,7103,76050
Medellín3,6393,790151
Pereira3,7403,840100
Dólar dólares
Tenga en cuenta los movimientos. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 1 de diciembre de 20253683.933822.143744.43
domingo 30 de noviembre de 20253683.933822.143744.43
sábado 29 de noviembre de 20253684.643821.793744.43
viernes 28 de noviembre de 2025368538203773.6
jueves 27 de noviembre de 20253689.643824.113773.6
miércoles 26 de noviembre de 20253693.213829.823806.16

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7003,890190
Amerikan Cash3,7203,830110
Cambios AG3,7303,830100
Cambios Kapital3,7203,830110
Cambios Monkey3,7003,830130
Cambios Vancouver3,7203,830110
Contexto: Radiografía de la inversión: Colombia, un país que consume mucho y destina poco a la formación de capital. Pobre desempeño de los recursos que llegan del exterior

Es importante que tenga en cuenta que el mercado de las casas de cambio es un mercado denominado como autónomo, lo que significa que estos establecimientos se encargan de definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial, sino a través del mercado y de la ley de oferta y demanda.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense se mantiene en un escenario volátil. | Foto: El País

Evalúan aspectos como el precio de la competencia, de los bancos, de la TRM, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. SAAB Technologies aclara rumores sobre el contrato firmado con el Gobierno Petro para la compra de los aviones Gripen

2. Álvaro Uribe habla de las “rascas” de Gustavo Petro, le recomienda “desenguayabar” y le dice que se aburriría en su casa donde ofrecen tinto

3. Teófilo Gutiérrez le respondió al Tino Asprilla: esto dijo tras la victoria de Junior vs. Nacional

4. Joven fue asesinada por tropezarse con una mujer cuando iba al baño: crimen ocurrió en Magangué

5. Horóscopo de este primero de diciembre para cada uno de los 12 signos del zodiaco; vendrá un diciembre revelador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar ColombiaPrecio del dólar en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.