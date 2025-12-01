Divisas
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy 1 de diciembre
Así se mueve la moneda americana en el país.
El dólar es una de las divisas más importantes en el mundo, dado que es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, empresarios e inversionistas. La moneda cuenta con un gran reconocimiento y solidez en el mercado, por lo que muchos la ven atractiva como un activo de inversión o para generar rentabilidad a largo plazo.
En Colombia, el dólar es especialmente importante dado que es la principal divisa con la que se negocian productos que se venden, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes y servicios. Por ello, su fluctuación puede afectar el bolsillo de muchos.
Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda americana hoy
Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 1 de diciembre se situó cerca de $ 3.683, mientras que el de venta rondó los $ 3.822. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,715
|3,836
|121
|Cali
|3,710
|3,880
|170
|Cartagena
|3,600
|3,890
|290
|Cúcuta
|3,710
|3,760
|50
|Medellín
|3,639
|3,790
|151
|Pereira
|3,740
|3,840
|100
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 1 de diciembre de 2025
|3683.93
|3822.14
|3744.43
|domingo 30 de noviembre de 2025
|3683.93
|3822.14
|3744.43
|sábado 29 de noviembre de 2025
|3684.64
|3821.79
|3744.43
|viernes 28 de noviembre de 2025
|3685
|3820
|3773.6
|jueves 27 de noviembre de 2025
|3689.64
|3824.11
|3773.6
|miércoles 26 de noviembre de 2025
|3693.21
|3829.82
|3806.16
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,700
|3,890
|190
|Amerikan Cash
|3,720
|3,830
|110
|Cambios AG
|3,730
|3,830
|100
|Cambios Kapital
|3,720
|3,830
|110
|Cambios Monkey
|3,700
|3,830
|130
|Cambios Vancouver
|3,720
|3,830
|110
Es importante que tenga en cuenta que el mercado de las casas de cambio es un mercado denominado como autónomo, lo que significa que estos establecimientos se encargan de definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial, sino a través del mercado y de la ley de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como el precio de la competencia, de los bancos, de la TRM, entre otros.