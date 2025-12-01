Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy 1 de diciembre

El dólar es una de las divisas más importantes en el mundo, dado que es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, empresarios e inversionistas. La moneda cuenta con un gran reconocimiento y solidez en el mercado, por lo que muchos la ven atractiva como un activo de inversión o para generar rentabilidad a largo plazo.

En Colombia, el dólar es especialmente importante dado que es la principal divisa con la que se negocian productos que se venden, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes y servicios. Por ello, su fluctuación puede afectar el bolsillo de muchos.

Así se mueve la moneda hoy. | Foto: getty images

Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda americana hoy

Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 1 de diciembre se situó cerca de $ 3.683, mientras que el de venta rondó los $ 3.822. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,715 3,836 121 Cali 3,710 3,880 170 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,710 3,760 50 Medellín 3,639 3,790 151 Pereira 3,740 3,840 100

Tenga en cuenta los movimientos. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 1 de diciembre de 2025 3683.93 3822.14 3744.43 domingo 30 de noviembre de 2025 3683.93 3822.14 3744.43 sábado 29 de noviembre de 2025 3684.64 3821.79 3744.43 viernes 28 de noviembre de 2025 3685 3820 3773.6 jueves 27 de noviembre de 2025 3689.64 3824.11 3773.6 miércoles 26 de noviembre de 2025 3693.21 3829.82 3806.16

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,700 3,890 190 Amerikan Cash 3,720 3,830 110 Cambios AG 3,730 3,830 100 Cambios Kapital 3,720 3,830 110 Cambios Monkey 3,700 3,830 130 Cambios Vancouver 3,720 3,830 110

Es importante que tenga en cuenta que el mercado de las casas de cambio es un mercado denominado como autónomo, lo que significa que estos establecimientos se encargan de definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial, sino a través del mercado y de la ley de oferta y demanda.

La moneda estadounidense se mantiene en un escenario volátil. | Foto: El País