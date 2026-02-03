Economía

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

La divisa marca la pauta para diversas operaciones comerciales.

Manuel Santiago Sánchez González

3 de febrero de 2026, 8:05 p. m.
Precio del euro en Colombia.
Precio del euro en Colombia. Foto: Pinterest

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países de la Unión Europea, lo que representa una parte considerable de la economía global. Las fluctuaciones del euro pueden reflejar la situación económica y las políticas monetarias de esta importante región, lo que lo convierte en un indicador relevante para inversionistas y ahorradores.

Debido a su estabilidad global y su comportamiento frente a otras divisas, muchas personas deciden adquirir euros y ahorrar en esta moneda por diversos motivos, como proteger su dinero de la volatilidad o de posibles crisis económicas en sus economías locales.

El dólar arranca su cotización en febrero a la baja, en medio de tensiones en precios de commodities

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Billetes euros.
La actualidad del euro. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cotización del euro en casas de cambio

Este martes, 3 de febrero, el euro en Colombia se encuentra a un valor de $4.277. En las casas de cambio, se compra a $4.380 y se vende a $4.400.

Macroeconomía

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

Macroeconomía

Por el “no más petróleo, no más gas”, exportaciones mineroenergéticas cayeron más de 17 % en 2025

Cápsulas

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Macroeconomía

Dólar cambió la tendencia y cerró más caro en Colombia: precio oficial el 3 de febrero

Macroeconomía

Los factores que impulsaron el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Podrían seguir subiendo

Pensiones y cesantías

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

Macroeconomía

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Macroeconomía

Así se cotiza el euro este 31 de enero en Colombia: precio y panorama de la moneda europea

Macroeconomía

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Macroeconomía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Euro y peso colombiano
Este es el valor del euro en pesos colombianos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

