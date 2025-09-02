Precio del oro alcanza nuevo récord a nivel mundial; esta es la millonada que logró el metal precioso

El precio del oro superó el martes el récord de 3.500 dólares, cifra que refleja el comportamiento actual de los inversionistas, que buscan refugio frente a la incertidumbre económica mundial.

El metal precioso se cotizó a 3.501,59 dólares la onza en el comercio matinal de los mercados asiáticos, por encima de su récord previo de 3.500,10, alcanzados en abril.

En los últimos meses, el mercado ha mostrado un comportamiento positivo. | Foto: Getty Images

Los inversionistas buscan el metal amarillo ante la perspectiva de una baja en las tasas de interés en Estados Unidos y el temor por la posible pérdida de independencia de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

La justicia de Estados Unidos no ha decidido sobre el destino de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a quien el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere destituir, poniendo en riesgo la histórica independencia de la institución, a la que ha presionado para que baje las tasas.

Cook recurrió a la justicia para frenar su destitución, que considera ilegal. Frente a una economía estadounidense en dificultades, el mercado apuesta por una reducción de 0,25 puntos porcentuales en la próxima reunión de la Fed, el 16 y 17 de septiembre.

Esta perspectiva debilita el dólar y los rendimientos de los bonos, considerados refugios al igual que el oro, por lo cual los inversionistas se inclinan más por el metal amarillo. En lo que va del año, el oro se ha valorizado fuertemente en un contexto de incertidumbre geopolítica, debido a las guerras en Ucrania y Gaza, así como a la turbulencia provocada por los aranceles de Trump a productos de prácticamente todos los países.

La industria del oro cuenta con miles de empresas a nivel mundial. | Foto: Facebook/muzeumhk.cz

Aporte para el país

En Colombia, el oro es uno de los principales productos que mayor rédito económico le genera a las industrias derivadas del metal precioso.

En el país hay pocas empresas formales que extraen oro, la mayoría se saca con minería artesanal y de pequeña escala, actividad a la que se dedican más de 350.000 personas que encuentran en esta actividad el soporte para sus familias.

En los últimos años, se ha buscado tener un mayor control de las actividades con el objetivo de que las personas y las empresas puedan contar con mejores condiciones para sus operaciones.

Por otro lado, se ha buscado reforzar las zonas en las cuales se realizan las extracciones para de esta manera garantizar el respeto por las leyes de la nación y causar la menor afectación para los ecosistemas en los cuales se cuentan con proyectos mineros.