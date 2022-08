Primera prueba de la reforma tributaria en comisiones económicas del Congreso de la República

La primera salida al ruedo, de manera formal, dentro del trámite que se inició ya en el Congreso de la República, está prevista para el miércoles, según confirmaron fuentes del Ejecutivo y el Legislativo.

Se trata de la presentación, por parte del Ministerio de Hacienda y el director de la Dian, de la propuesta tributaria, con la cual se busca obtener 25 billones de pesos.

Los ponentes, listos

En el Congreso de la República ya se tomaron otras decisiones. El equipo de ponentes y coordinadores ponentes está listo. En el grupo de coordinadores ponentes está Clara López, Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echavarría, Jorge Hernán Bastidas y Álvaro Monedero.

Como ponentes figuran Arturo Char, Miguel Uribe, Efraín Cepeda, Carlos Cuenca, Óscar Darío Pérez y Wadith Manzur, entre otros.

En manos de ese equipo estará la labor de construir la ponencia, lo que apenas empieza a avanzar. Pero es clave lo que suceda el miércoles, pues es el primer pulso al contenido de la propuesta sobre la cual los expertos han hecho todo tipo de análisis y críticas.

¿Se frenaría el consumo y la inversión?

Así, los impuestos a personas naturales, entre los que se incluye una transformación en materia de tasas según los ingresos, cuidando de que solo carguen a los que tienen recursos mensuales superiores a los 10 millones de pesos, además del impuesto al patrimonio, los dividendos, además de otras medidas relacionadas con la vivienda, las bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas, podrían poner freno al consumo de los hogares. Eso, sin contar con el riesgo de desincentivar las inversiones, va de la mano con la expedición de moneda digital, con lo cual se ayudaría a atacar la evasión tributaria.

La jornada que se realizará el miércoles no será fácil. Desde ya, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, ha tenido que salir a aclarar puntos, teniendo en cuenta que el esquema tributario en Colombia es un asunto complejo. Es así como Reyes ha enfatizado en que no se gravarán las pensiones de menos de 10 millones. Que las cuentas alrededor de las cuales, según la redacción del texto descubierto hasta ahora, dieron a entender que mesadas desde 5,6 millones estarían gravadas, pero ese monto es una renta exenta, y los 4,4 millones restantes o están gravados al 0 % o son ingreso no constitutivo de renta, sostuvo Reyes.

Ya el Ministerio de Hacienda y el director de la Dian han avanzado en la tarea de poner a prueba la reforma en los gremios. - Foto: Acopi

Los que han alzado la mano para pedir cambios

Con ese talante estará la primera salida al ruedo de la reforma tributaria, pues el mismo funcionario encargado del recaudo tributario en el país realizó una encuesta para identificar cuáles eran los puntos que mayor claridad requerían y el 41 % de colombianos dijo no entender adecuadamente los cambios introducidos en renta de personas naturales.

Los mismos ponentes y coordinadores ponentes están ya sacando sus propias cuentas para proponer los ajustes necesarios, de manera que la reforma pueda hacer su trámite en el Congreso con los menores tropiezos posibles para un proyecto de este impacto, lo que no parece muy probable para la calificadora Fitch, que detalló en varios puntos de la iniciativa y abogó porque los impuestos corporativos se moderen.

De esa manera, la pelota ya está en la cancha de los legisladores, que tendrá que abrir el debate, a nivel nacional, pues, al fin de cuentas, son los ciudadanos los que se tendrán que meter la mano al dril.