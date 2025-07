¿Qué sucede con el dinero de la pensión que no fue reclamado por la muerte del titular?

No obstante, en algunos casos, este ahorro puede no ser reclamado por los beneficiarios cuando el titular del ahorro fallece.

Cuando un afiliado fallece, el destino del ahorro pensional depende del tipo de régimen al que estuviera afiliado y si el trabajador tenía beneficiarios o no.

Si el trabajador fallece antes de alcanzar la pensión, el sistema de pensiones tiene establecidos mecanismos para distribuir ese ahorro entre sus beneficiarios legales, generalmente el cónyuge, los hijos menores de edad, o los padres, dependiendo de la situación particular.

En el caso de que el titular no haya designado beneficiarios o si estos no reclaman el ahorro, la situación se complica. Si el trabajador estaba en el régimen de ahorro individual (fondos privados de pensiones), el saldo de su cuenta se destina a los beneficiarios designados en el momento de su fallecimiento, siempre que se presente una reclamación.

Si no hay reclamación en un plazo razonable, los recursos son absorbidos por el fondo de pensiones, pero no desaparecen; estos permanecen en el sistema y pueden ser reclamados en cualquier momento por los beneficiarios que demuestren su vínculo con el fallecido.

En cuanto al régimen de prima media (Colpensiones), si un afiliado fallece sin haber alcanzado los requisitos para pensión, el dinero acumulado no se pierde.

En este caso, el ahorro será transferido a los beneficiarios del afiliado, siempre y cuando se presente la solicitud dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, si los beneficiarios no realizan la reclamación correspondiente, el dinero acumulado también podría quedar en manos de Colpensiones y ser redistribuido para otras pensiones o fines determinados por el sistema.

El problema de los ahorros pensionales no reclamados en Colombia es un tema de gran relevancia, ya que muchas veces los beneficiarios no tienen conocimiento de la existencia de los fondos o no realizan los trámites pertinentes a tiempo.