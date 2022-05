¿Qué tanto tocarían el IVA? Las propuestas de Fico, Petro, Fajardo y Hernández

Basado en un análisis de los programas publicados por los cuatro aspirantes a la Presidencia que tienen más porcentaje de aceptación entre los electores, según las encuestas, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó este lunes un informe que muestra el panorama de lo que están proponiendo Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo en temas tributarios.

De ahí se desprende que, gane quien gane, el IVA seguiría siendo uno de los punteros en los ingresos públicos que provienen de los impuestos. Hasta ahora, este tributo aporta 6,3 % del PIB (producto interno bruto), pero este, además, fue el florero de Llorente en las protestas que en el país se han quedado en la memoria como ‘el estallido social’. En la reforma tributaria que salió del aire, sumada a la renuncia de Alberto Carrasquilla, el entonces ministro de Hacienda, se introdujeron modificaciones al IVA, lo que generó rechazo de la población.

“En abril de 2021, según la encuesta de votantes llevada a cabo por Cifras & Conceptos con el apoyo del Observatorio Fiscal, tan solo el 5 % de los votantes encuestados estaban a favor de aumentar este impuesto para financiar el gasto social generado por la covid-19. No obstante, el proyecto de ley incluía aumentos en el IVA de servicios públicos como energía, acueducto y alcantarillado (los cuales pasaban de estar excluidos de este impuesto a ser gravados con el mismo), y aumentaba el IVA de libros, revistas, alimentos como carne, leche, huevos y arroz, y otros productos, ya que estos pasaban de ser exentos a excluidos”, señala el informe.

¿Qué proponen los candidatos con el IVA?

Gustavo Petro

La propuesta de Petro en relación con el IVA apunta a que “no se aumentaría el IVA a productos de la canasta familiar, pero se aumentaría el IVA a los alimentos ultraprocesados, dentro de lo que se ha llamado ‘impuesto saludable”, destaca el informe del Observatorio.

Federico Gutiérrez

En el programa de gobierno que se ha conocido hasta ahora por parte del candidato Federico Gutiérrez “no se proponen modificaciones al IVA”, según el informe.

Sergio Fajardo

No se proponen modificaciones al IVA por parte del candidato Sergio Fajardo.

Rodolfo Hernández

Se reemplazaría el IVA del 19 % por uno “no descontable” del 10 %. Dado que el IVA es por definición un impuesto “descontable”, la propuesta en realidad se asemeja a un impuesto al consumo que grava bienes finales, al igual que los insumos (bienes intermedios) que se usan para producir los bienes finales.

Fico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo ganaron las consultas presidenciales de sus respectivas coaliciones. - Foto: SEMANA

Los efectos de esas propuestas

Desde el análisis realizado por el Observatorio Fiscal de la Javeriana, ni Gustavo Petro, ni Federico Gutiérrez ni Sergio Fajardo proponen modificaciones sustanciales al IVA.

Petro, por ejemplo, con el IVA a los alimentos ultraprocesados, encuentra respaldo en los defensores de los llamados “impuestos saludables”. El objetivo no tiene fines recaudatorios per se, sino “desincentivar el consumo de alimentos que deterioran la salud, una medida semejante a la que propone Sergio Fajardo (si bien la implementaría a través del impuesto al consumo, no del IVA), y que se asemeja a una de las propuestas de la reforma tributaria de Carrasquilla”.

En el caso de Rodolfo Hernández, sí habría un cambio radical en el IVA. “Este candidato eliminaría el IVA descontable y lo reemplazaría por un “IVA no descontable” del 10 %”, según el documento del Observatorio.

El informe destaca que, “más allá de anotar que por definición el IVA es un impuesto descontable y que quitarle esta característica equivaldría a convertirlo en lo que en el impuesto a la renta de las empresas se conoce como un impuesto a las ventas, es importante resaltar que esta propuesta aumentaría sustancialmente el costo de la producción de ciertos bienes y servicios, en especial aquellos que tienen procesos de producción más complejos”.

De acuerdo con el análisis del Observatorio, la afirmación de Hernández ”es similar a la crítica hecha a la propuesta de Ley de Solidaridad Sostenible de transformar los bienes exentos en bienes excluidos”. Para los analistas de la Javeriana, “los vendedores de productos finales, al enfrentarse a mayores costos de producción por no poderse descontar el IVA de los insumos que emplean, pasarían estos costos tributarios adicionales a los consumidores, llevando el impuesto a un nivel superior al 10 % de su valor agregado”.

Según el análisis del Observatorio, “esto encarecería los bienes con varias etapas de producción, y es una de las razones por las cuales los sistemas tributarios generalmente adoptan, para gravar el consumo, bien sea el IVA o un impuesto al consumo, pero no un impuesto a las ventas de todos los bienes incluyendo bienes intermedios, que es lo que en la práctica plantea Hernández al proponer un IVA no descontable”.