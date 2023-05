¿Qué vendrá para la economía colombiana en mayo? Expertos hacen sus pronósticos

Pareciera que el año se está pasando rápido. Hace poco la gente estaba congregada para celebrar Año Nuevo y ahora llega mayo, acercándose así el tiempo a la mitad del 2023. En todos los meses han ocurrido un sinfín de asuntos de materia económica, por lo que este mes no será la excepción.

El reciente estudio ‘Las 5 económicas de mayo’, realizado por un grupo de economistas de Scotibank Colpatria analizó los eventos que serán clave en el desarrollo del mes. Asuntos como la moderación de la inflación, el comercio en fechas especiales y las tasas de cambio trazarán el rumbo económico.

A nivel de cifras, las contempladas por los economistas son:

Crecimiento del PIB (Variación anual) = 1.5%.

Inflación al consumidor = 9.45% (revisado al alza).

Tasa de interés Banco de la República: 12%.

Tasa de Cambio - USD - COP (Fin de periodo) = $4.866.

Tasa de Desempleo = 10.7%.

En primer lugar, la principal noticia de mayo se dará el 15 de mayo, cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revele el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre del 2023. Los expertos esperan que la economía colombiana haya entrado en un periodo de desaceleración gradual, liderada por una disminución en el consumo hogareño.

La razón de este fenómeno responde a las tasas de inflación altas que ha venido experimentando el país desde el año pasado, sumado a las tasas de interés que también han subido. La proyección es que ambas variables hayan generado un dinamismo significativo en los hogares, siendo menor su consumo en comparación con el primer trimestre de 2022. En ese orden de ideas, se espera que la economía colombiana esté por debajo del promedio del año pasado.

Por otro lado, para el primer trimestre del año, los resultados líderes, es decir, manufactura y ventas al por mayor, evidenciaron una desaceleración al igual que otros indicadores, tales como la demanda de energía, venta de viviendas y matrículas de vehículos. Todas estas variables, las cuales han tenido una tendencia de disminución, argumentan la perspectiva de experimentar una reducción en materia económica a nivel general en Colombia.

La cifra del PIB será fundamental en mayo.

“Se espera que eso no solo ayude a que la inflación caiga, sino que también contribuya a la reducción del desbalance externo, por cuenta de unas importaciones muy grandes que se espera empiecen a bajar”, expone el reporte.

Adicionalmente, en los próximos días, concretamente el 5 de mayo, el Dane también dará a conocer el resultado de la inflación en abril. Los economistas esperan que de una vez por todas la cifra muestre desaceleración. Contrastándola con marzo de 2022, la estimación es que la inflación sea más baja.

El motivo sustancial para prever esto es el fortalecimiento del peso frente al dólar, lo cual ayude a que los precios de bienes importados dejen de subir. No obstante, los economistas son conscientes que hay que mucha incertidumbre por múltiples escenarios, como lo son la temporada invernal, la cual ha afectado las carreteras y, por consiguiente, repercuta en la oferta de productos en las grandes ciudades. “Eso podría jugar una mala pasada y mostrar una inflación un poco más alta de la esperada; sin embargo, existe la expectativa de que la inflación comience a desacelerarse lentamente, para terminar el año alrededor del 9 %”, afirma el estudio.

La variación del peso colombiano con el dólar será relevante. - Foto: getty imagenes

Una de las fechas más importantes de mayo es, sin ninguna duda, el Día de la Madre. En el mes se necesita saber si continuará la desaceleración en fechas importantes del comercio, tales como la celebración a las madres. El escenario esperado es que ocurra un fenómeno similar a Semana Santa, cuando se presentaron ventas al por menor y comprar disminuidas en comparación con el año anterior.

Además, será relevante la creación de empleo en el sector de comercio al por menor, el cual normalmente genera para esta fecha algunos empleos temporales.

Frente al dólar, el reporte señala que la tasa de cambio en Colombia ha mostrado un fortalecimiento inusual. Para abril, la divisa nacional se ha apreciado casi a 600 pesos, debido a que el dólar de Estados Unidos se ha debilitado de manera importante en contraste con otras monedas y economías mundiales.

Del mismo modo, en el mes posterior a mayo hubo un pago importante de impuestos de grandes contribuyentes, generando que buena parte de las empresas monetizaran una cantidad sustancial de dólares en la economía, ampliando la oferta y ayudando a la apreciación del tipo de cambio.

Las decisiones que tomen los Bancos Centrales a nivel mundial influirán en las dinámicas económicas de Colombia. - Foto: BCE

El reporte indica que “si definitivamente el dólar estadounidense no se fortalece, porque el Banco Central de ese país no sube sus tasas de interés y la economía sigue desacelerándose, la tasa de cambio en Colombia tendría más espacio para fortalecerse; sin embargo, sigue dependiendo mucho de cómo el mundo percibe la desaceleración de la economía de Estados Unidos y el aumento o no de sus tasas de interés”.

Por último, el quinto asunto que será relevante en mayo será el panorama internacional, concretamente en las reuniones de los bancos centrales. El 3 de mayo se reunirá el Banco Central de los Estados Unidos, a la espera que se suba otro cuarto de punto porcentual (0.25%) de las tasas de interés.

Sumado a ello, el país norteamericano tendrá un control en la inflación, lo cual ocasione mayor apetito por riesgo de economías emergentes, atrayendo más flujos de capital y reactivando la demanda. También serán importantes las decisiones que al respecto tome el Banco Central Europeo y lo que pase con el consumo en China, importante recordar que este fue el último país que se abrió después de la pandemia, por lo cual esa población está con ahorros y está consumiendo alrededor de todo el mundo.