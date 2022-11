“¿Recuerda cuando Maduro dijo que apareció un pajarito y era Chávez?”: Fénix Valor explica a Juan Diego Alvira por qué el dólar sí depende de lo que diga Petro

Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor, Servicios Financieros de Valoración, habló con SEMANA. En diálogo con el periodista Juan Diego Alvira habló de los altos precios del dólar y explicó por qué sí resulta determinante para un país que un presidente sea moderado con su discurso. “Yo soy de ejemplos y ojalá que la gente lo reciba bien. ¿Usted se acuerda cuando Maduro (Nicolás Maduro, presidente de Venezuela) hace algunos años dijo que le había aparecido un pajarito y que le habló y que era Chávez (Hugo Chávez, expresidente de Venezuela fallecido)? Esto no es cuento, yo no estoy inventando nada. Entonces, si el primer mandatario de un país habla con los pájaros, en el caso de Venezuela, ¿entonces qué sensación se llevan en el mundo? Pues que el país está liderado por un personaje que tiene problemas”.

“Lo mismo ocurre con Colombia. Petro (Gustavo Petro, presidente de Colombia) no habla con pájaros y ojalá no se le aparezca ninguno, ni mucho menos que le hable, pero lo que está ocurriendo es que hay unos comentarios que son totalmente fuera de contexto de la realidad y eso [ha generado] preocupación porque un país como Colombia, que ha dependido de muchas cosas históricamente y que de repente el famoso cambio llegue a cambiar incluso las cosas que funcionan, genera incertidumbre. Y eso es lo que está ocurriendo, y el temor, particularmente, de los últimos días. Por ejemplo, con el dólar”, agregó el analista y gerente de Fénix Valor.

Vea la entrevista completa con Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor, Servicios Financieros de Valoración:

Santiago aseguró que luego del 19 de junio, cuando el presidente Gustavo Petro ganó la Presidencia de Colombia, el dólar sufrió cambios. El viernes 17 de junio, dos días antes de la contienda definitiva, el precio en Colombia del dólar era de 3p.912 pesos y el martes, ya con la noticia de su triunfo, se cotizó en 4.026 pesos. Desde entonces se ha venido disparando su precio y el analista no descartó que llegue a 6.000 pesos. De hecho, dijo, muchos de quienes advirtieron una moneda en 5.000 pesos se llevaron insultos y señalamientos de sesgo, pero ahora mismo el país está viendo que rápidamente llegó a ese valor.

El primero de julio de 2013, el entonces candidato oficialista venezolano Nicolás Maduro dijo en la casa natal del recientemente fallecido presidente Hugo Chávez (su deceso tuvo lugar el 5 de marzo de 2013) que sintió que éste se le apareció en forma de “pajarito chiquitico” y lo bendijo al arrancar la campaña electoral. ”Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: ‘hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestras bendiciones’. Así lo sentí yo desde mi alma”, relató Maduro en el patio de la casa natal de Chávez en Sabaneta, en el estado Barinas, en el occidente de Venezuela.

Maduro, que estaba acompañado de los hermanos de Chávez, sostuvo que al orar en una pequeña capilla católica y al encontrarse totalmente solo, apareció el ave, con la que se comunicó con silbidos. ”De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba”, dijo, señalando su cabeza e imitando un aleteo. El pájaro, prosiguió Maduro algo emocionado, “se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito”, dijo imitándolo. ”Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. ‘Si tú silbas yo silbo’, y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él”, de Hugo Chávez, remarcó.

Maduro se impuso en las urnas, cuestionado por gran parte de la comunidad internacional, y Venezuela está sumida en una severa crisis económica. El bolívar, su moneda, perdió casi su valor total y los venezolanos han buscado mejores oportunidades de vida en otros países, entre ellos Colombia.

Este miércoles, el precio del dólar en Colombia abre por encima de los 5.000 pesos. De acuerdo con la información de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el precio del dólar en Colombia para este miércoles 2 de noviembre abre en un valor máximo de 5.020 pesos y con un promedio de 5.010 pesos. La tasa representativa del mercado es de 4.975,58 pesos. Pero la tendencia de la moneda, a medida que avanzaba la mañana, era al alza, llegándose a cotizar a máximos de 5.038 pesos hacia las 9:30 a. m.

Uno de los motivos esenciales para el aumento de la divisa tiene que ver con la expectativa de los mercados frente a lo que dará a conocer en este día la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) frente al incremento de las tasas de interés.