Reforma tributaria traería beneficios para deudores de la declaración de renta: esto pasa si se aprueba

El proyecto presentado por el Gobierno traería un beneficio para quienes omitieron presentar el documento.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 7:07 p. m.
A los analistas económicos y políticos no les dan las cuentas alrededor de la idea de reemplazar los ingresos que se perderían por bajar la tasa de renta a las empresas y subirla a las personas naturales. Temen que se llegaría a extremos.
Este es el beneficio que traería la tributaria para deudores de la Dian. | Foto: 123RF

El pasado lunes, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria, con el que buscaría crear nuevos gravámenes y aumentar los ya existentes.

Sin embargo, adicional a los impuestos que se aumentarían, el proyecto también propone una serie de beneficios para deudores de la DIAN que se pongan al día con los compromisos por impuestos.

Estos son los beneficios que traería la reforma. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En estos se incluye la información o los compromisos que se relacionan con la declaración de renta. El proyecto de ley precisa un beneficio clave.

Contexto: Sectores políticos aseguran que “Petro engañó a Colombia” con la reforma tributaria que presentó al Congreso

Si usted omitió presentar la declaración de renta antes del 30 de noviembre del 2025 o antes de la fecha, podrá reducir la sanción por extemporaneidad.

El beneficio entraría en vigencia si se aprueba la reforma. | Foto: guillermo torres-semana

Este beneficio se evidencia en el artículo 83, que dice lo siguiente:

“Cuando el contribuyente haya omitido la presentación de las declaraciones tributarias a treinta (30) de noviembre de 2025 y antes, se podrá reducir la sanción por extemporaneidad, si el obligado presenta la declaración a más tardar el treinta (30) de abril del año 2026, liquidando en la respectiva declaración la correspondiente sanción por extemporaneidad según sea el caso, reducida al quince por ciento (15%), acompañada con el pago total de los impuestos o retenciones, a que haya lugar y la sanción reducida, sin que se requiera liquidar y pagar los intereses de mora”, precisa la norma.

Contexto: Cuestionan punto de la reforma tributaria que podría afectar la competitividad en turismo

Además, agrega que cuando el contribuyente se acoja a los beneficios previstos en el artículo mencionado, la DIAN entenderá como aceptados los hechos y valores propuestos.

Si usted no presentó la declaración, este artículo podría beneficiarlo. | Foto: Semana

Por ello, deberá informar antes del veinte (20) de diciembre de 2025 por escrito a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el cumplimiento de los requisitos del artículo y también debe indicar la aceptación total de los aspectos planteados.

