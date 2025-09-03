Cuestionan punto de la reforma tributaria que podría afectar la competitividad en turismo

El turismo en Colombia se ha covertido en uno de los sectores más destacados de la economía del país. En 2024 esta actividad generó USD 10.220 millones en divisas, 14% más que en 2023 y posicionándose como la segunda fuente de ellas.

“Esta tendencia se mantiene en 2025, teniendo en cuenta que durante el primer semestre el turismo aportó USD 5.248 millones, lo que representó un incremento del 11,4% frente al mismo periodo de 2024, lo cual evidencia su poder estratégico, ya que el ingreso por turismo es 1,95 veces lo que aporta el café, 2,2 veces lo del carbón y alcanza el 80,8% de lo que aporta el petróleo, logrando proyectarse así, que al finalizar 2025, se alcancen cerca de USD 11.100 millones”, señaló la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Esta organización cuestionó una de las iniciativas de la reforma tributaria, la de aplicar un IVA del 19% en servicios turísticos a los turistas extranjeros no residentes, que podría afectar la competitividad del país en materia turística.

“La propuesta de la reforma tributaria, de aplicar un IVA del 19% en servicios turísticos a los turistas extranjeros no residentes, un beneficio del que actualmente están exentos, afectaría gravemente el camino que ha venido marcando el turismo”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En 2024 el turismo generó USD 10.220 millones en divisas. | Foto: Cortesía Gobernación de San Andrés.

“Lo anterior indicaría que con la medida se haría un recaudo estimado de 70.000 millones de pesos, es decir 17,4 millones de dólares, lo que equivaldría a 0,34% de lo que el turismo generó en divisas en el primer semestre del 2025 y 0,18% de lo obtenido en 2024, lo que cuestionaría su efectividad", indicó Anato.

Y agregó: “Esta iniciativa también dejaría a Colombia en desventaja en competitividad internacional como destino, teniendo en cuenta que países de la región como Chile, Perú y Uruguay, tienen 0% de IVA en servicios turísticos".

“Entendemos que se requiere de recaudo fiscal adicional y de una equidad tributaria, pero esta acción es contradictoria, justo cuando el turismo se consolida como motor económico del país, con el ingreso de divisas. El turismo ya compite de frente con el petróleo y supera ampliamente al café y al carbón. Este es realmente un recaudo marginal frente al peso del sector turístico, y sí podría comprometer su crecimiento”, señaló la presidenta de Anato.

Estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron Colombia en el primer semestre de 2025

Durante el primer semestre del año, Colombia recibió 3.357.568 visitantes extranjeros, un leve incremento del 0,02 %, respecto al mismo periodo del año anterior.

Cabe anotar que el total de visitantes corresponde a la suma de extranjeros no residentes, que con una participación del 67,7 %, alcanzó los 2,3 millones, es decir, un aumento del 5,9 % en comparación con el mismo periodo de 2024; colombianos residentes en el exterior, que representa el 16,1 %, con 875.000 registros, mostró una caída del 12,2 %; y pasajeros en cruceros internacionales, que con una participación del 6,2 %, obtuvo 209.000 pasajeros, disminuyendo un 1,6 %.

Entre los países emisores de extranjeros no residentes se encuentran:

-Estados Unidos, con una participación del 25,8 %.

-México, con el 8 %.

-Ecuador, con el 6,7 %

-Perú, con el 5,7 %.

-Chile, con el 4,9 %.

-Panamá, con el 4,5 %.