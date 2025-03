Réplica a declaraciones de Jorge Carrillo por parte del demandante de nombramiento del presidente de ISA

En primer lugar, Yepes se refiere a la afirmación de Carrillo, según la cual, manifiesta que “de mí se han dicho muchas cosas, yo no he visto probada ninguna”. En respuesta, el abogado demandante del nombramiento del presidente de ISA señala que en la hoja de vida que el directivo ha presentado para aspirar a otros cargos en función pública (cuando fue funcionario público, en la presentada para gerenciar EPM y en la presentada a ISA) había indicado que prestó servicios a la sociedad Profesionales en Inversión S.A. desde el 01 de enero de 2009 hasta el día 01 de julio de 2013. Según dijo Yepes, “esa afirmación no es cierta” porque, entre otras, la Sociedad Profesionales en Inversión para enero de 2009 no se había constituido".