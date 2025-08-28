El destape del borrador de decreto del gobierno, con el cual pretende retomar el cobro de la sobretasa al uso de la energía para algunos sectores de la industria, ha encendido la controversia y llevó a un pronunciamiento del ministro de Minas, Edwin Palma, el cual fue respondido por el exministro Amylkar Acosta.

Palma aseguró que se está promoviendo una desinformación para que los usuarios residenciales crean que son a ellos los que van a cargar con la sobretasa, que sería del 20 % sobre el uso de la energía.

Para desvirtuar ese mensaje, el ministro de Minas señaló que, en primer lugar, se trata solo de un borrador, y que, como tal, está expuesto a comentarios y sugerencias de quienes así lo consideren.

Acto seguido, aclaró que lo que buscan es retomar un cobro que se hacía antes de 1994 y que luego fue eliminado, pero ellos consideran que sería oportuno revivirlo, pero focalizando el grupo de los que deberán aportarlo.

Claro está, Palma se refirió en todo momento a la sobretasa, que es una contribución de la industria, como un subsidio. Ahí está, por ejemplo, el sector de explotación de minas, de la extracción de petróleo y gas, los que ―a su juicio― deben volver a pagar la sobretasa.

En el pronunciamiento, Palma manifestó que “quienes hoy critican la medida son los que hacen parte de la ‘puerta giratoria’ entre el sector privado y el público”. Mientras hacía esa aseveración en la imagen aparecían Mauricio Cárdenas, Bruce Mac Master y Amylkar Acosta.

“Cada día vemos que, en virtud de que se han exonerado esos sectores, se usa más el presupuesto de la Nación para pagar subsidios”, afirmó Palma.

Enfatizó, además, en que no se trata de una contribución creada en este gobierno: “Viene de leyes como la 142 y 143, sobre energía, y retomarla aportaría 1,2 billones de pesos”.

Amylkar Acosta, exministro de Minas, y Edwin Palma, actual titular de la cartera. | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

La respuesta de Acosta

Entre tanto, el exministro de Minas se refirió a ese cierto señalamiento hecho por Palma.