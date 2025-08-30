Suscribirse

Economía

TransMilenio castiga con dura multa por conducta que muchos pasan desapercibida: golpe al bolsillo

Aunque muchos creen que es una situación del día a día, podría ser multada duramente.

Redacción Semana
30 de agosto de 2025, 11:53 a. m.
TransMilenio
TransMilenio castiga con dura multa por conducta que muchos pasan desapercibida | Foto: Colprensa

Transmilenio es el sistema de transporte más importante de Bogotá y del que dependen miles de ciudadanos para movilizarse de un lugar a otro diariamente. Se estima que mueve en cada jornada más de dos millones de personas.

Dada la magnitud y la afluencia de pasajeros, el sistema, junto con las autoridades locales y la Policía, han impuesto una serie de reglas que garanticen la convivencia de los usuarios y la buena experiencia de los mismos. Es por ello que existen una serie de multas por incurrir en conductas que puedan atentar contra los demás usuarios.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
TransMilenio mueve al día más de dos millones de pasajeros. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Recientemente se hizo conocida una multa que para muchos pasaba desapercibida por una conducta que se presenta diariamente en el sistema. Esta se encuentra consignada en el Código de Policía.

Contexto: Esta es la multa por comer en los buses de TransMilenio en Bogotá

El capítulo 3 de la normativa establece directrices frente al transporte público. En el artículo 146 se habla específicamente de las conductas contrarias a la convivencia en estos transporte.

Una de las que pasa desapercibida es la que se da en el momento en el que el articulado llega a la estación, pues en horas pico muchos se aglomeran impidiendo la salida de los pasajeros. Esta conducta puede ser penalizada.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Transmilenio es el sistema de transporte más importante de Bogotá | Foto: Guillermo Torres / Semana

En el numeral 2 del mencionado artículo se detalla que “impedir el ingreso o salida prioritaria a mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con niños o niñas o personas con discapacidad” es una falta a la norma.

En caso de incurrir en esta conducta, usted será sancionado con una multa tipo 1, que le costará dos salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a cerca de 94.900 pesos.

Contexto: Colarse en TransMilenio sale caro, esta es la multa que podría pagar por no validar el pasaje

Sin embargo, quienes sean sancionados con esta multa también tendrán derecho a no pagarla a cambio de realizar trabajo comunitario, según lo fijado en el artículo 180 de la misma norma.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
El sistema de transporte de Bogotá tiene una alta demanda de pasajeros en las horas pico. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“A cambio del pago de la Multa General tipos 1 y 2 la persona podrá, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia”, indica el Código.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe habló de “derrotar al jefe de los matones” y también mencionó los “fracasos” de Gustavo Petro

2. Guía para inmigrantes en EE. UU.: así podrá alquilar vivienda sin historial crediticio y evitar estafas

3. Diez actividades para disfrutar en Los Ángeles, California, con poco presupuesto

4. ¿Inmigrantes indocumentados pueden cobrar un premio de lotería en Estados Unidos?: Esto dicen las reglas

5. Pronóstico del clima en Colombia: Ideam revela en que regiones habrá fuertes lluvias durante este fin de semana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TransMilenioTransporte masivoMultasSanciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.