Tras fin del acuerdo de granos, los alimentos de precios subieron ligeramente

La organización señaló que esta subida se debe a la “incertidumbre” sobre los suministros de la región del mar Negro tras la decisión adoptada por Rusia de no prolongar el acuerdo para exportar granos ucranianos por esta vía.

Un obstáculo adicional es que Rusia atacó con drones el puerto de Reni el 24 de julio. “Los daños son importantes, pero esto no detuvo totalmente el puerto”, dijo a AFP la portavoz del ejército ucraniano en la región, Natalia Gumenyuk.

Los camiones forman largas filas a cada lado del camino a la espera de su turno para descargar. Algunos vehículos no llevan matrícula, pero las carrocerías llevan nombres de empresas de Polonia, Francia, Alemania y República Checa. Otros tienen placa ucraniana .

“Nuestro buque todavía no entra al puerto. No sabemos por qué”, relató, “Los camioneros están renunciando, no quieren trabajar” en estas condiciones, afirmó.