Por tensiones en MinMinas, habrían pedido la renuncia de la viceministra de Energía

Una fuerte tensión se vive en este momento al interior del Ministerio de Minas y Energía, donde al parecer la jefe de esa cartera, Irene Vélez, le habría pedido la renuncia a su viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza, por reiteradas diferencias en sus respectivas gestiones.

No obstante, fuentes de este ministerio le confirmaron a SEMANA, que pese a que Vélez solicitó la renuncia formal de Ruiz Mendoza para no declararla insubsistente; esta última no habría aceptado dejar el cargo, lo que hasta el momento ha generado tensiones entre las jefas de estos cargos.

Frente a todo lo que está pasando, el Ministerio de Minas y Energía emitió un comunicado formal en el que advierte que como parte de los procesos de ajuste definidos para acelerar la transición energética y lograr el diseño de su Hoja de Ruta se están haciendo ajustes en algunos cargos directivos y de coordinación del Viceministerio de Energía pues se trata de áreas clave para el programa de Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

“Buscamos que el equipo de trabajo esté claramente alineado con las metodologías y metas de la cartera en cuanto a bajar las tarifas de energía en el país, la creación de comunidades energéticas, la presentación y puesta en marcha de la Hoja de Ruta de la Transición Energética, y el impulso a la integración energética Latinoamericana”, agrega el comunicado.

Así mismo, resaltan que “la visión de participación social vinculante es transversal a nuestras metas y requiere máxima coherencia política y esfuerzos por la democratización en el sector”.

La cartera minero-energética resaltó que en el marco de su programa de “Transición Energética Justa” tiene como principios democratizar la generación de la energía y asegurar acceso por toda la población, propiciar la penetración de fuentes de energía no renovables en nuestra matriz eléctrica, proteger la naturaleza, y que el cambio de modelo energético se logre con y para la gente.

¿Dardos de la ministra Vélez?

Si bien este comunicado no es claro frente a las razones por las cuales se solicitó la renuncia de la viceministra Belizza Ruiz, horas antes la ministra Irene Vélez publicó una serie de trinos que encendieron las alarmas y pusieron a muchos a pensar que esto podría estar relacionado con esta noticia.

En una seguidilla de trinos aseguró inicialmente que está materializando el programa de gobierno y haciendo más participativas y democráticas las decisiones en el sector minero-energético y resaltó que “el gobierno del cambio es con la gente o no será”.

“No dejaremos que sectores adversarios debiliten la gobernabilidad. Siguen buscando estrategias para detener nuestras reformas y callar nuestra voz de transformación”, agregó en otro trino.

Por último, esta funcionaria sostuvo que “en 2023 afrontaremos desafíos cruciales para Colombia: tarifas de energía, minería respetuosa de la vida, comunidades energéticas y pacto social por la #TransiciónEnergéticaJusta. Nuestro proyecto de cambio es por la justicia y la paz Hasta que se apague el sol”.

Belizza Janet Ruiz Mendoza se posesionó el pasado 6 de septiembre como la nueva viceministra de Energía, cargo al que llegó como apoyo clave para la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien durante los meses que lleva en el cargo ha sido protagonista de múltiples polémicas por sus declaraciones en torno al sector minero-energético.

Belizza Ruiz es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría y doctorado en Ingeniería de la Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así mismo, tiene tres posdoctorados en energías renovables, también de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como parte de su hoja de vida, el Ministerio de Minas y Energía destacó en su momento que desde 2000 “ha estado comprometida con la transformación energética a través del uso de fuentes de energía renovable cuyos trabajos de investigación emprendidos lo demuestran”. No obstante, al parecer las diferencias con su jefe directa ahora le habría costado el cargo.