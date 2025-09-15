Acrip Región Central organiza Pulso, un evento para fortalecer las habilidades de liderazgo de los empresarios del país

La manera de liderar está cambiando: ya no basta con ocupar un cargo, hoy exige sentir, conectar y actuar con sentido. Con esa visión llega PULSO 2025 – INSIDE OUT: Liderazgo, del Sentido al Impacto, el próximo 12 de noviembre en el Maloka City Hall, un encuentro que redefine el liderazgo en tiempos de aceleración tecnológica, avances de la inteligencia artificial, volatilidad económica y tensiones geopolíticas que transforman la forma de dirigir organizaciones y sociedades.

En línea con esta transformación, el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum revela que las habilidades de autoconciencia, resiliencia y pensamiento creativo ya superan en importancia a las técnicas en un mercado laboral moldeado por la inteligencia artificial y la automatización. A esto se suma un análisis de McKinsey y el propio WEF, que advierte que el 84 % de los ejecutivos se siente poco preparado para enfrentar la volatilidad global, lo que refuerza la urgencia de promover liderazgos basados en la conciencia humana y la adaptabilidad estratégica.

Un viaje experiencial hacia el liderazgo auténtico

Más que un congreso, PULSO 2025 propone una experiencia inmersiva de autodescubrimiento y acción colectiva. Durante una jornada única, empresarios, líderes sociales, profesionales y jóvenes explorarán las dimensiones más profundas del liderazgo humano a través de cuatro ejes innovadores:

Conciencia y autoconocimiento – Las emociones como brújula de decisiones auténticas. El Impacto de servir – Liderar desde la generosidad para transformar comunidades y organizaciones. Inspiración y frustración – Convertir la energía emocional en motor de cambio social. Trascendencia y legado emocional – Dejar una huella en la memoria colectiva.

“Estamos viviendo una era en la que liderar implica mucho más que tomar decisiones: significa anticiparse a la disrupción tecnológica, gestionar la incertidumbre global y, al mismo tiempo, mantener un profundo compromiso humano. PULSO 2025 nace como un espacio experiencial para entender que el verdadero liderazgo surge de adentro, se nutre de la conciencia y se proyecta en impacto colectivo. Hoy, más que nunca, Colombia necesita líderes preparados para enfrentar los desafíos de este tiempo con sentido y visión”, señala Mario Plata, director ejecutivo de ACRIP Región Central.

Voces que inspiran el cambio

La edición 2025 de PULSO reunirá a líderes y pensadores de alto impacto que han transformado la manera en que entendemos el servicio, la resiliencia, la historia y la motivación humana:

Pilar Sordo – Psicóloga y escritora que ha inspirado a millones con su mirada sobre familia, resiliencia y amor.

– Psicóloga y escritora que ha inspirado a millones con su mirada sobre familia, resiliencia y amor. Gabriel Vallejo – Referente latinoamericano en Servicio al Cliente y Customer Experience.

– Referente latinoamericano en Servicio al Cliente y Customer Experience. Daniel Habif – Conferencista motivacional hispanohablante más influyente, creador de un movimiento global de inspiración y resiliencia.

– Conferencista motivacional hispanohablante más influyente, creador de un movimiento global de inspiración y resiliencia. Diana Uribe – Historiadora referente en Colombia, capaz de conectar el pasado con el presente para inspirar el futuro.

– Historiadora referente en Colombia, capaz de conectar el pasado con el presente para inspirar el futuro. Andrés López (Host) – Pionero del stand-up comedy en Colombia, con más de dos décadas cautivando audiencias.

En definitiva, PULSO 2025 se consolida como el escenario en Colombia para demostrar que el liderazgo auténtico puede ser, al mismo tiempo, una ventaja competitiva y un motor de transformación social. Será una jornada para generar conexiones, compartir aprendizajes y explorar nuevas formas de dirigir con visión estratégica y humana en un mundo en permanente cambio.