Cuáles son las consecuencias de no usar una tarjeta de crédito por varios meses

Sin embargo, muchas personas, ya sea por precaución financiera o simplemente por falta de necesidad, optan por no utilizar su tarjeta de crédito durante largos períodos. Esto puede parecer inofensivo, pero es importante conocer las implicaciones que esto puede tener.

Por medio de la página de la SuperFinanciera se pueden conocer las principales características de no usar la tarjeta de crédito.

1. Posible cobro de cuotas de manejo

Una de las principales consecuencias de no usar una tarjeta de crédito en Colombia durante varios meses es que, en muchos casos, el banco o entidad emisora seguirá cobrando la cuota de manejo mensual.

Este cargo se aplica independientemente de si se usó o no la tarjeta. Si el titular no está pendiente de su estado de cuenta y no paga esta cuota, puede comenzar a acumularse una deuda, la cual generará intereses moratorios. Esto puede afectar negativamente el historial crediticio.