Este viernes finaliza el plazo para el pago del predial en Bogotá con 10 % de descuento

En caso de no poder pagar el monto total, la Secretaría también ofrece alternativas como el pago por cuotas a través del Sistema de Financiación Alternativa (SFA), opción que permite a los ciudadanos fraccionar el valor del impuesto en cuatro pagos a lo largo del año, sin intereses ni recargos adicionales.

Quienes no paguen dentro del plazo establecido no solo perderán el descuento, sino que también podrían enfrentarse a sanciones por mora, recargos e incluso procesos de cobro coactivo. Por ello, la recomendación de las autoridades es no dejar el trámite para último momento y aprovechar los canales digitales habilitados, que funcionan las 24 horas del día.