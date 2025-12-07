Suscribirse

Cosmos se convierte en la primera empresa colombiana con licencia Disney para productos de belleza eléctricos

La empresa colombiana anunció la llegada de más de 30 productos inspirados en personajes de Disney, tras una década de crecimiento empresarial.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 3:01 p. m.
Empresa colombiana Cosmos lanzará línea de belleza con personajes de Disney | Foto: Suministrada / API

Dos hermanos paisas, Andrés Felipe y Rubén Darío Betancur Roldán, dieron origen en 2012 a Cosmos, marca colombiana del sector de belleza y cuidado personal. En ese momento, iniciaban con la importación de productos desde Panamá sin prever el crecimiento que alcanzaría la compañía.

“Comenzamos vendiendo cuatro millones de pesos el primer año. Hoy, seguimos creciendo, con presencia en 29 departamentos del país y una expansión internacional que ya incluye Ecuador”, cuenta Andrés Felipe Betancur Roldán, gerente general de Cosmos. El cierre del último año superó ventas por $20 mil millones.

Andrés y Rubén Betancur
Andrés y Rubén Betancur | Foto: Suministrada / API

El secador Pollux fue uno de los productos que posicionó a la marca gracias a su cable de cuatro metros. Desde entonces, la estrategia empresarial se ha sostenido sobre la diversificación del portafolio, que hoy incluye planchas, secadores, máquinas de afeitar, cepillos y multi-stylers. “Creemos en las tres B: bueno, bonito y buen precio”, afirma Betancur.

Cosmos se convirtió en la primera empresa colombiana en establecer una licencia con Disney para desarrollar productos eléctricos de belleza. A partir de esta alianza, busca ingresar a nuevas audiencias en América Latina. En diciembre será presentada la primera colección inspirada en personajes de Disney, creada y producida por una compañía nacional.

“Lo que inició como un proyecto con cinco productos terminó cautivando al equipo de diseño de Disney. Ahora, lanzaremos más de 30 productos exclusivos para niños y adultos, entre ellos secadores, planchas, cepillos eléctricos, champús, jabones líquidos y pañitos húmedos inspirados en personajes icónicos como Minnie, las Princesas Disney, Spiderman y los Avengers”, señaló el gerente.

Y concluyó Betancur: “Queremos que los consumidores se identifiquen con nuestros productos. Siempre buscamos ofrecer propuestas de valor diferentes al mercado colombiano, y esta alianza con Disney representa ese espíritu innovador que nos caracteriza”.

