Un nuevo curso de formación empresarial abrió inscripciones en Cartagena con el objetivo de brindar herramientas prácticas a emprendedores y pequeños empresarios que buscan fortalecer la gestión de sus negocios, mejorar sus estrategias de ventas y consolidar proyectos sostenibles en el mercado local.

La plataforma Cartagena Sí Emprende anunció el lanzamiento de un nuevo curso especializado dirigido a empresarios, emprendedores y líderes de negocios que buscan fortalecer sus proyectos y mejorar su desempeño comercial. La iniciativa ofrece herramientas prácticas de formación y acompañamiento para impulsar el crecimiento del tejido empresarial en la ciudad.

El programa forma parte de una estrategia que busca visibilizar, conectar y fortalecer a los emprendedores cartageneros, permitiéndoles acceder a contenidos formativos y espacios de networking.

La plataforma es una iniciativa conjunta del medio El Universal y la Clínica de Emprendedores, dos organizaciones que trabajan en la promoción del desarrollo empresarial local.

Formación para consolidar negocios

El nuevo episodio formativo, titulado “Crecer con bases sólidas”, hace parte de una serie educativa diseñada para enseñar a los participantes cómo estructurar mejor sus empresas y tomar decisiones estratégicas para su crecimiento.

De acuerdo con Robinson Mendoza, cofundador y CEO de la Clínica de Emprendedores, el contenido busca que los líderes de negocio comprendan el funcionamiento estructural de sus empresas.

De e sta manera podrán realizar ajustes que alineen la operación con su visión empresarial.

Según explicó el experto, esta comprensión del modelo de negocio es clave para evitar uno de los problemas más comunes del emprendimiento.

A nivel global, cerca del 90 % de los negocios fracasan antes de cumplir cinco años, principalmente por falta de ventas y de conocimiento en gestión empresarial.

En este contexto, la formación pretende cerrar esa brecha de conocimiento.

Por eso ofrece herramientas prácticas que permitan mejorar la organización interna, fortalecer las estrategias comerciales y aumentar la competitividad de los negocios.

Cómo registrarse en el curso

Los emprendedores interesados en participar pueden registrarse directamente en la plataforma digital del programa. El proceso es sencillo:

Primero deben ingresar al sitio CartagenaSIEmprende.com y seleccionar la opción “Regístrate”.

Allí deberán diligenciar sus datos personales y confirmar la cuenta a través de un mensaje enviado por WhatsApp.

Una vez completado el registro, podrán acceder a los cursos y a los demás beneficios de la comunidad empresarial.

Al ofrecer formación especializada, visibilidad y espacios de conexión comercial, la plataforma pretende convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan consolidar sus proyectos, ampliar su red de contactos y generar nuevas oportunidades económicas en Cartagena.