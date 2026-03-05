Bolívar

Así puede inscribirse al nuevo curso de Cartagena Sí Emprende para hacer crecer su negocio

La iniciativa, impulsada por el diario El Universal y la Clínica de Emprendedores, ofrece formación empresarial, acompañamiento y espacios de conexión para impulsar el ecosistema emprendedor de Cartagena.

Margarita Briceño Delgado

5 de marzo de 2026, 12:01 p. m.
La plataforma de formación empresarial abre inscripciones para un nuevo curso dirigido a emprendedores que buscan fortalecer la gestión de sus negocios y mejorar sus estrategias de crecimiento en Cartagena.
La plataforma de formación empresarial abre inscripciones para un nuevo curso dirigido a emprendedores que buscan fortalecer la gestión de sus negocios y mejorar sus estrategias de crecimiento en Cartagena. Foto: Getty Images

Un nuevo curso de formación empresarial abrió inscripciones en Cartagena con el objetivo de brindar herramientas prácticas a emprendedores y pequeños empresarios que buscan fortalecer la gestión de sus negocios, mejorar sus estrategias de ventas y consolidar proyectos sostenibles en el mercado local.

Aprueban recursos para la construcción de la Universidad de los Montes de María: esto dijo Yamil Arana, gobernador de Bolívar

Paso a paso para registrarse en el nuevo curso de Cartagena Sí Emprende y fortalecer su negocio

La plataforma Cartagena Sí Emprende anunció el lanzamiento de un nuevo curso especializado dirigido a empresarios, emprendedores y líderes de negocios que buscan fortalecer sus proyectos y mejorar su desempeño comercial. La iniciativa ofrece herramientas prácticas de formación y acompañamiento para impulsar el crecimiento del tejido empresarial en la ciudad.

El programa forma parte de una estrategia que busca visibilizar, conectar y fortalecer a los emprendedores cartageneros, permitiéndoles acceder a contenidos formativos y espacios de networking.

La plataforma es una iniciativa conjunta del medio El Universal y la Clínica de Emprendedores, dos organizaciones que trabajan en la promoción del desarrollo empresarial local.

Emprendedores podrán acceder a formación y herramientas prácticas para fortalecer la gestión y el crecimiento de sus negocios en Cartagena. Foto: Getty Images

