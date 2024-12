SEMANA: Algunos analistas creen que Bolsonaro es mucho más inofensivo de lo que parece. ¿Qué opina sobre esa afirmación? Ascânio Seleme: No, Bolsonaro no es inofensivo. No es sino ver lo que ha hecho contra el medio ambiente, las agresiones sucesivas contra las minorías, y los periodistas. Su forma de hacer política es dañina. Uno podría decir que no ha hecho nada contra la democracia, pero eso tampoco es cierto. O, por lo menos, no porque sea inofensivo, sino porque las instituciones democráticas en Brasil, bien o mal, todavía funcionan. De lo contrario, tendríamos niñitos con armas, toques de queda y cooptación total de las ramas del poder.

SEMANA: Lula sigue siendo un contendor muy fuerte. ¿Será una piedra en el zapato para una posible reelección de Bolsonaro? A.S.: Lula fue y seguirá siendo el hombre más fuerte en la izquierda brasileña. Pero, pareciera que ha perdido ese apoyo popular multitudinario y que cada vez más solo le quedan los militantes del partido. Sin embargo, nunca habrá que subestimarlo. Lula sigue teniendo un 30 por ciento de aceptación. Bolsonaro también tiene un 33 por ciento, más o menos, de acuerdo con las últimas encuestas. Ahora, si la pregunta es si Lula será un piedra en el zapato, la respuesta es sí. Pero hay que tener en cuenta que él no puede ser candidato todavía. La legislación lo prohíbe, porque fue condenado en dos instancias. Por tanto, está apartado del juego político por ocho años.

SEMANA: ¿Quiénes fueron los votantes de Bolsonaro, por qué se decantaron por la extrema derecha? A.S.: No creo que el brasileño común sea de extrema derecha. La mayoría no sabe qué es la extrema derecha. Pero el brasileño es un pueblo muy conservador. Cuando votaron por Lula, votaron por un cambio económico. Es decir, la gente no estaba votando por la izquierda en particular, sino por mejores condiciones de vida. Cuando votaron por Bolsonaro, no lo hicieron por él tampoco, sino contra la corrupción. Así que la gente no es empecinadamente de derecha o de izquierda. Las personas quieren que les resuelvan sus problemas más inmediatos. Eso es todo.